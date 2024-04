Samsung augmente les débits des cartes EVO Plus et Select

Les cartes mémoires Samsung EVO Plus et Samsung EVO Select ne sont pas nouvelles. Vous en avez sûrement déjà croisé en magasin ou même vous possédez déjà de telles cartes.

Samsung augmente les débits des micro SDXC EVO Plus et EVO Select

Les cartes mémoires Samsung EVO Plus et Samsung EVO Select ne sont pas nouvelles. Vous en avez sûrement déjà croisé en magasin ou même vous possédez déjà de telles cartes. C’est tout à fait possible puisqu’elles existent déjà sur le marché depuis un petit moment.

Mais apparemment la firme coréenne a décidé de rafraîchir ses cartes voire de leur donner un petit coup de jeune en augmentant leurs débits. Désormais, une nouvelle édition des cartes micro SDXC EVO Select et EVO Plus va donc voir le jour. Elle offrira des taux de transfert de 160 Mo/s (au lieu de 130 Mo/s jusqu’à maintenant) soit une amélioration des performances d’environ 23% par rapport à leurs prédécesseurs.

Les cartes mémoires EVO Plus et EVO Select « édition 2024 » devraient intéresser les personnes qui ont besoin d’augmenter leur espace de stockage tout en profitant de débits améliorés. Généralement, ce type de cartes mémoires trouve sa place dans un smartphone, une tablette et dans à peu près tout les appareils sur lesquels ont peut stocker du contenu multimédia tels que des jeux, des fichiers, des photos, des vidéos, etc..

Samsung explique ça de la façon suivante :

« Avec le marché des jeux mobiles et portables en hausse, nous avons cherché à rendre les transferts de données sur ces appareils encore plus rapides avec ces gammes EVO Select et EVO Plus mises à jour », a déclaré Jose Hernandez, directeur principal du marketing des produits de mémoire chez Samsung. « Nous avons également entendu parler du besoin de davantage d’options d’espace, comme une carte mémoire de 1 To pour les fichiers numériques tels que les jeux, les séquences vidéo de téléphones, d’appareils photo et de drones, les photos et les designs créatifs. Avec cet ajout à la gamme, vous pouvez être sûr que vous disposerez de beaucoup d’espace, de vitesses rapides et de la durabilité nécessaire pour durer pendant des années. »

Les nouvelles cartes mémoires Samsung EVO Plus et Samsung EVO Select existent en cinq capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Les cartes sont livrées à chaque fois avec un adaptateur micro SD vers SD. Elles sont couvertes par une garantie de dix ans.

Au niveau des tarifs, les Samsung EVO Select coûtent : 14,99$ en version 64 Go, 18,99$ en 128 Go, 29,99$ en 256 Go, 55,99$ en version 512 Go. Le prix du modèle 1 To n’est pas connu pour l’instant puisqu’il ne sera commercialisé qu’un peu plus tard dans l’année.

De leurs côtés, les Samsung EVO Plus coûtent respectivement 13,99$, 18,99$, 29,99$ et 49,99$. Et une fois encore le tarif du modèle 1 To n’est pas connu pour le moment.