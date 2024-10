Nouvelle micro SDXC chez Patriot : la Viper Gaming V30 A2

Le fabricant Patriot vient de mettre sur le marché une nouvelle carte mémoire au format micro SDXC : la Viper Gaming V30 A2. Comme son nom l’indique, la carte est principalement destinée aux consoles de jeux et à une utilisation mais évidemment rien n’empêche de l’utiliser dans un PC, une tablette, un smartphone ou autres..

La carte mémoire Viper Gaming V30 A2 de Patriot est une micro SDXC de classe 10 qui répond aux normes U3, A2, V30 et UHS-I. Elle offre des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 100 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture.

La carte existe en quatre capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Elle est prévue pour augmenter sensiblement la capacité de stockage de la Nintendo Switch, du Steam Deck, de l’ASUS ROG Ally ou même des smartphones, tablettes, etc..

Pour l’instant, on ne connaît pas (encore) son prix de vente. Cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura un peu plus d’informations à ce sujet.