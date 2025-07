Patriot propose des micro SD Express pour Nintendo Switch 2

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, la Nintendo Switch 2 utilise des cartes mémoires au format micro SDXC Express, plus performantes (mais aussi plus chères) que les cartes micro SDXC classiques qui sont utilisées par la Switch 1 et d’innombrables appareils électroniques du marché.

Suite à la sortie de la nouvelle console de Nintendo, de nombreux fabricants ont annoncé l’arrivée de cartes micro SD Express à leur catalogue. Citons notamment AGI Gear, Team Group, PNY, LEXAR, SanDisk, etc.. Toutes ces marques souhaitent s’imposaient chez les joueurs et les utilisateurs de Nintendo Switch 2 en étant plus abordables que les cartes SD Express officielles (SanDisk et Samsung) proposées par Nintendo.

Et aujourd’hui c’est au tour du fabricant Patriot de se lancer sur ce marché. La firme profite de l’engouement suscité par la Switch 2 pour commercialiser sa propre gamme de cartes micro SD Express. Chez Patriot, les micro SD Express portent le nom de EPexpress.

Ce sont des cartes mémoires performantes qui offrent des débits de 800 Mo/s en lecture et de 600 Mo/s en écriture. Les cartes de Patriot répondent à la norme V30 et elles sont déclinées en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Elle sont annoncées avec une garantie de cinq ans, par contre leur prix de vente n’est pas connu pour le moment.