Micro SD Express pour la Nintendo Switch 2 chez AGI Gear

La firme taïwanaise AGI Gear annonce à son tour l’arrivée de cartes mémoires micro SD Express à son catalogue. Les cartes sont destinées à la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch 2.

Le fabricant indique que deux capacités de stockage seront disponibles prochainement : 128 Go et 256 Go. Et un modèle offrant une capacité de 512 Go arrivera par la suite. Les cartes offriront des taux de transferts maximum de 800 Mo/s en lecture et de 700 Mo/s en écriture.

Voilà le détail de chaque modèle

Micro SD Express AGI 128 Go : 800 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture.

800 Mo/s en lecture, 500 Mo/s en écriture. Micro SD Express AGI 256 Go : 800 Mo/s en lecture, 700 Mo/s en écriture.

800 Mo/s en lecture, 700 Mo/s en écriture. Micro SD Express AGI 512 Go : 800 Mo/s en lecture, 700 Mo/s en écriture.

Pour rappel, les micro SD Express sont des cartes mémoires comptibles avec le standard SD 7.1. Elles exploitent une interface PCI Express 3.0 1x ce qui leur permet d’offrir des débits nettement supérieurs aux microSD(XC) classiques.