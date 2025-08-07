Turbo Play Express : micro SD Express pour Nintendo Switch 2

Baptisée Turbo Play Express, la carte micro SDXC Express d’Addlink profite d’une interface PCI Express 3.0 4x ce qui lui permet d’offrir des taux de transferts élevés.

Addlink lance la Turbo Play Express : une micro SDXC Express pour la Nintendo Switch 2

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, un nombre incalculable de fabricants a décidé de sauter le pas et de proposer des cartes mémoires au format micro SD Express. Et cette fois c’est le constructeur Addlink qui annonce la sortie d’une telle carte.

Baptisée Turbo Play Express, la carte micro SDXC Express d’Addlink est un modèle qui supporte les normes U3, A1 et V30. La carte profite d’une interface PCI Express 3.0 4x ce qui lui permet d’offrir des taux de transferts élevés.

Afin de satisfaire les joueurs qui ont besoin de plus ou moins de place pour stocker leurs jeux, la Turbo Play Express existe en quatre capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Voilà les débits proposés par chaque déclinaison :

Turbo Play Express 128 Go : 880 Mo/s en lecture, 550 Mo/s en écriture

880 Mo/s en lecture, 550 Mo/s en écriture Turbo Play Express 256 Go : 880 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture

880 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture Turbo Play Express 5128 Go : 880 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture

880 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture Turbo Play Express 1 To : 880 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture

Les cartes mémoires d’Addlink sont couvertes par une garantie de 5 ans. Pas de prix pour le moment.