Transcend lance une carte mémoire micro SD Express

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, de nombreux fabricants ont annoncé tour à tour l’arrivée de cartes mémoires au format micro SD Express à leur catalogue. La nouvelle console de Nintendo exploite en effet ce format de stockage encore assez peu répandu à l’heure actuelle. Il offre pourtant l’avantage d’être beaucoup plus performant que les micro SDXC.

En plus des cartes SD Express officielles proposées par Nintendo, il est également possible de se procurer des produtis équivalents voire plus rapides chez d’autres constructeurs tels que AGI Gear, Team Group, PNY, LEXAR, SanDisk et Patriot.

Aujourd’hui, c’est au tour de Transcend de dévoiler sa gamme de micro SD Express. Chez Transcend elle porte le nom de USD710S. La carte exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Elle embarque de la mémoire NAND Flash 3D. Elle répond au standard SD 7.1 et est conforme avec les normes UHS-I, V30 et A1.

La micro SD Express de Transcend existe en deux capacités : 256 Go et 512 Go. En terme de performances, la carte de 256 Go peut atteindre des débits de 900 Mo/s en lecture et de 750 Mo/s en écriture, tandis que le modèle 512 Go offre des taux de transferts de 900 Mo/s en lecture et de 780 Mo/s en écriture.

La carte est couvert par une garantie de cinq ans. Elle sera disponible prochainement. Son prix n’est pas connu pour l’instant.