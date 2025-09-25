Transcend lance une carte mémoire micro SD Express

Aujourd’hui, c’est au tour de Transcend de dévoiler sa gamme de micro SD Express. Chez Transcend elle porte le nom de USD710S.

Cartes mémoires
par Sebastien
0

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, de nombreux fabricants ont annoncé tour à tour l’arrivée de cartes mémoires au format micro SD Express à leur catalogue. La nouvelle console de Nintendo exploite en effet ce format de stockage encore assez peu répandu à l’heure actuelle. Il offre pourtant l’avantage d’être beaucoup plus performant que les micro SDXC.

En plus des cartes SD Express officielles proposées par Nintendo, il est également possible de se procurer des produtis équivalents voire plus rapides chez d’autres constructeurs tels que AGI Gear, Team Group, PNY, LEXAR, SanDisk et Patriot.

Aujourd’hui, c’est au tour de Transcend de dévoiler sa gamme de micro SD Express. Chez Transcend elle porte le nom de USD710S. La carte exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Elle embarque de la mémoire NAND Flash  3D. Elle répond au standard SD 7.1 et est conforme avec les normes UHS-I, V30 et  A1.

Transcend lance une carte mémoire micro SD Express

La micro SD Express de Transcend existe en deux capacités  : 256 Go et 512 Go. En terme de performances, la carte de 256 Go peut atteindre des débits de 900 Mo/s en lecture et de 750 Mo/s en écriture, tandis que le modèle 512 Go offre des taux de transferts de 900 Mo/s en lecture et de 780 Mo/s en écriture.

  • Transcend USD710S 256 Go : 900 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture
  • Transcend USD710S 512 Go : 900 Mo/s en lecture, 780 Mo/s en écriture

La carte est couvert par une garantie de cinq ans. Elle sera disponible prochainement. Son prix n’est pas connu pour l’instant.

Source TechPowerUp
Sebastien 20245 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.208

Sebastien

Opera One 122.0.5643.51

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour les French Days 2025 : Amazon.fr offre 10€ de…

Sebastien

Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki…

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à bon prix durant les…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.208

Sebastien

Opera One 122.0.5643.51

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour les French Days 2025 : Amazon.fr offre 10€ de…

Sebastien

Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki…

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à bon prix durant les…