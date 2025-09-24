French Days : Amazon.fr offre 10€ de remise sur vos achats

Durant les French Days 2025, Amazon.fr propose une flopée de produits en promotion ainsi que des ventes flash qui permettent d’acquérir du matériel et des accessoires à bons prix.

Pour les French Days 2025 : Amazon.fr offre 10€ de réduction sur vos achats

Durant les French Days 2025, Amazon.fr propose une flopée de produits en promotion ainsi que des ventes flash qui permettent d’acquérir du matériel et des accessoires à bons prix.

Mais la bonne nouvelle c’est qu’en plus de ces promotions, Amazon.fr vient également de mettre à disposition un code promo qui donne droit à 10€ de réduction dès 50€ d’achats. Pour profiter de cette remise, il suffit d’indiquer le code promo AMZ10 au moment de valider son panier et aussitôt la remise sera appliquée.

10€ de réduction dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code AMZ10

A noter que l’offre est limitée à 300.000 utilisations. Seuls les 300.000 premiers clients à utiliser ce code pourront en profiter. Ne tardez donc pas trop si vous comptez l’utiliser et profiter de 10€ de réduction sur vos achats, ce qui est toujours bon à prendre.

Petite précision : les 10€ de rabais sont applicables uniquement sur les produits vendus et expédiés par Amazon (exit donc les vendeurs tiers).

Tous les détails de l’offre sont indiqués sur cette page d’Amazon.fr

Conditions d’utilisation

L’offre ne s’applique qu’aux clients qui commandent sur Amazon.fr.

Offre valable du 24 septembre 2025 à 9h00 jusqu’au 30 septembre 2025 inclus (la « Période de l’Offre »), ou jusqu’à l’épuisement des 300,000 coupons.

L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client pendant la Période de l’Offre.

L’avantage dont vous pouvez bénéficier grâce à cette offre est plafonné à 10 euros par personne sur la Période de l’Offre.

Un code promotionnel AMZ10 est valable pendant la période de l’offre, et dans la limite de 300,000 clients.

Le code promotionnel sera valable pour tout achat d’au moins 50 euros, hors frais d’emballage cadeau et hors frais de livraison éventuellement applicables, effectué sur le site www.amazon.fr et portant sur tous les produits expédiés et vendus par Amazon, à l’exception des livres, produits digitaux (MP3, ebooks, apps, jeux et logiciels en téléchargement, Abonnement Kindle, etc.), produits phytopharmaceutiques, préparations pour nourrisson, cigarettes électroniques (y compris les e-liquides, recharges et accessoires), ainsi que tous les produits de la marque Apple, chèques cadeaux et l’ensemble des produits listés ci-après : B0FGKM6HP8, B0F6YQYCT3, B0FJXWB78M, B0FGDSNNBJ, B0FGKT4D1V, B0FNN6GHDP, B0FQXFFYZT, B0FCS4YDZM, B0FQX4TH3B, B0FC2PMWJN, B0FDBMXCYV, B0FMFPS9SR.

Le code ne peut être appliqué que sur les livraisons effectuées vers une adresse située en France métropolitaine. Les frais de port et d’emballage standard s’appliquent.

Pour bénéficier de l’offre, saisissez le code promotionnel dans la section « Vos cartes cadeaux et bons de réduction » lors du paiement.

Si le montant des articles éligibles passe sous les 50€ (retrait, annulation, retour), l’offre cessera de s’appliquer et le code sera déduit du remboursement.

Avec la commande 1-Click, le code ne s’appliquera pas.

Le solde doit être payé après application du code.

Le code n’a pas de valeur d’échange en espèces, n’est ni transférable ni réutilisable après annulation/retour.

L’offre est modifiable et peut être retirée sans préavis, sans alternative en espèces.

Consultez tous les Bons Plans liés aux French Days 2025