Bonne nouvelle : Windows 10 bénéficiera des mises à jour gratuites même après le 14 octobre

Microsoft avait fixé la fin du support de Windows 10 au 14 octobre 2025. Au grand désespoir des utilisateurs de Windows 10 qui sont encore nombreux, la mort de Windows 10 était prévue et planifiée de longue date.

Logiciels
par Sebastien
0

Microsoft avait fixé la fin du support de Windows 10 au 14 octobre 2025. Au grand désespoir des utilisateurs de Windows 10 qui sont encore nombreux, la mort de Windows 10 était prévue et planifiée de longue date. On pensait même cela gravé dans le marbre, mais finalement Windows 10 ne mourra pas, du moins pas cette année…

En effet, gros revirement de situation de la part de Microsoft. Suite au tollé provoqué par la fin du support de Windows 10, de nombreuses associations et organisations se sont plaintes et ont lancé des pétitions. Résultat des courses : elles ont obtenu (en partie) gain de cause.

La fin du support de Windows 10 reste toujours programmé le 14 octobre 2025 partout dans le monde. Néanmoins, les résidents européens (et donc les français) continueront de recevoir gratuitement les mises à jour de Windows 10 même après le 14 octobre.

Il faudra pour cela souscrire au programme ESU (Extended Security Updates) dont on parlait dans cette actualité l’année dernière. Ce sera gratuit en Europe pendant un an. Mais payant (30$) pour le reste du globe.

Windows 10 continue d'avoir droit aux mises à jour gratuites

Euroconsumers, une organisation de défense des consommateurs explique : 

« Nous nous réjouissons d’apprendre que Microsoft proposera une option gratuite de mises à jour de sécurité prolongées (ESU) pour les utilisateurs grand public de Windows 10 dans l’Espace économique européen (EEE) […] Nous sommes également satisfaits que cette option ne nécessite pas de sauvegarder les paramètres, applications ou identifiants, ni d’utiliser Microsoft Rewards. »

En Europe, les mises à jour de Windows 10 seront donc gratuites jusqu’en octobre 2026. Reste à savoir ce qu’il se passera ensuite… D’ailleurs Euroconsumers s’interroge aussi : 

« Le programme ESU est limité à un an, ce qui laisse les appareils encore pleinement fonctionnels exposés à des risques après le 13 octobre 2026. Une mesure aussi courte ne répond pas à ce que les consommateurs peuvent raisonnablement attendre d’un produit encore largement utilisé ».

Au final, les utilisateurs européens auront une année de plus pour décider ce qu’ils souhaitent faire de leur machine sous Windows 10. A l’issue de cette année de support supplémentaire gratuite, ils pourront décider en octobre 2026 : soit de rester sous Windows 10 (en payant cette fois l’ESU moyennant 30$ par an), soit de passer sous Windows 11 (si leur PC est compatible), soit de passer sous Linux. A moins qu’ils préférent carrément changer d’ordinateur (MAC, PC, etc..)

Source 01net
Sebastien 20245 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.208

Sebastien

Opera One 122.0.5643.51

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour les French Days 2025 : Amazon.fr offre 10€ de…

Sebastien

Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki…

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à bon prix durant les…

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.208

Sebastien

Opera One 122.0.5643.51

iTunes 12.13.8 (64-bit)

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour les French Days 2025 : Amazon.fr offre 10€ de…

Sebastien

Les promos de Darty pour les French Days : c’est Darty mon kiki…

Pour les French Days : Windows 11 est bradé à 13€ sur Godeal24 !

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à bon prix durant les…