Windows 10 continue d'avoir droit aux mises à jour gratuites

Microsoft avait fixé la fin du support de Windows 10 au 14 octobre 2025. Au grand désespoir des utilisateurs de Windows 10 qui sont encore nombreux, la mort de Windows 10 était prévue et planifiée de longue date. On pensait même cela gravé dans le marbre, mais finalement Windows 10 ne mourra pas, du moins pas cette année…

En effet, gros revirement de situation de la part de Microsoft. Suite au tollé provoqué par la fin du support de Windows 10, de nombreuses associations et organisations se sont plaintes et ont lancé des pétitions. Résultat des courses : elles ont obtenu (en partie) gain de cause.

La fin du support de Windows 10 reste toujours programmé le 14 octobre 2025 partout dans le monde. Néanmoins, les résidents européens (et donc les français) continueront de recevoir gratuitement les mises à jour de Windows 10 même après le 14 octobre.

Il faudra pour cela souscrire au programme ESU (Extended Security Updates) dont on parlait dans cette actualité l’année dernière. Ce sera gratuit en Europe pendant un an. Mais payant (30$) pour le reste du globe.

Euroconsumers, une organisation de défense des consommateurs explique :

« Nous nous réjouissons d’apprendre que Microsoft proposera une option gratuite de mises à jour de sécurité prolongées (ESU) pour les utilisateurs grand public de Windows 10 dans l’Espace économique européen (EEE) […] Nous sommes également satisfaits que cette option ne nécessite pas de sauvegarder les paramètres, applications ou identifiants, ni d’utiliser Microsoft Rewards. »

En Europe, les mises à jour de Windows 10 seront donc gratuites jusqu’en octobre 2026. Reste à savoir ce qu’il se passera ensuite… D’ailleurs Euroconsumers s’interroge aussi :

« Le programme ESU est limité à un an, ce qui laisse les appareils encore pleinement fonctionnels exposés à des risques après le 13 octobre 2026. Une mesure aussi courte ne répond pas à ce que les consommateurs peuvent raisonnablement attendre d’un produit encore largement utilisé ».

Au final, les utilisateurs européens auront une année de plus pour décider ce qu’ils souhaitent faire de leur machine sous Windows 10. A l’issue de cette année de support supplémentaire gratuite, ils pourront décider en octobre 2026 : soit de rester sous Windows 10 (en payant cette fois l’ESU moyennant 30$ par an), soit de passer sous Windows 11 (si leur PC est compatible), soit de passer sous Linux. A moins qu’ils préférent carrément changer d’ordinateur (MAC, PC, etc..)