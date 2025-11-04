Un bug est présent depuis longtemps sous Windows 10 et Windows 11. C’est un bug qui se produit après le téléchargement d’une nouvelle mise à jour.

Microsoft corrige enfin le bug de « Mettre à jour et arrêter »

Un bug est présent depuis longtemps sous Windows 10 et Windows 11. C’est un bug qui se produit après le téléchargement d’une nouvelle mise à jour. En effet, à cet instant le système d’exploitation vous propose deux alternatives pour finaliser l’installation :

Mettre à jour et arrêter l’ordinateur

Mettre à jour et redémarrer l’ordinateur

Mais problème : quel que soit l’option choisie par l’utilisateur, l’ordinateur sera finalement redémarré. Ce bug existe depuis longtemps sous Windows. Certains affirment même qu’il existe depuis près de 10 ans.

La bonne nouvelle c’est que Microsoft s’est enfin décidé à prendre les choses en main. Et le bug est enfin corrigé par la mise à jour facultative KB5067036 de Windows 11.

Si vous souhaitez l’installer, rendez-vous dans le menu Démarrer, puis dans Paramètres, Windows Update, Options avancées, puis Mises à jour facultatives. Là vous trouverez le lien pour télécharger et installer la mises à jour disponible.