Microsoft corrige enfin le bug de « Mettre à jour et arrêter »

Un bug est présent depuis longtemps sous Windows 10 et Windows 11. C’est un bug qui se produit après le téléchargement d’une nouvelle mise à jour.

Logiciels
par Sebastien
0

Un bug est présent depuis longtemps sous Windows 10 et Windows 11. C’est un bug qui se produit après le téléchargement d’une nouvelle mise à jour. En effet, à cet instant le système d’exploitation vous propose deux alternatives pour finaliser l’installation :

  • Mettre à jour et arrêter l’ordinateur
  • Mettre à jour et redémarrer l’ordinateur

Mais problème : quel que soit l’option choisie par l’utilisateur, l’ordinateur sera finalement redémarré. Ce bug existe depuis longtemps sous Windows. Certains affirment même qu’il existe depuis près de 10 ans.

La bonne nouvelle c’est que Microsoft s’est enfin décidé à prendre les choses en main. Et le bug est enfin corrigé par la mise à jour facultative KB5067036 de Windows 11.

Si vous souhaitez l’installer, rendez-vous dans le menu Démarrer, puis dans Paramètres,  Windows Update, Options avancées, puis Mises à jour facultatives. Là vous trouverez le lien pour télécharger et installer la mises à jour disponible.

Sebastien 20321 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.23

Sebastien

Gom Media Player 2.3.113.5383

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc…

Une flopée de codes promos chez Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.23

Sebastien

Gom Media Player 2.3.113.5383

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc…

Une flopée de codes promos chez Aliexpress, la Nintendo Switch 2 est à…