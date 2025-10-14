C’est le Jour J pour la fin du support de Windows 10

Nous sommes aujourd’hui le mardi 14 octobre 2025 et c’est aujourd’hui que Microsoft met officiellement fin au support de Windows 10.

Logiciels
par Sebastien
0

Nous sommes aujourd’hui le mardi 14 octobre 2025 et c’est aujourd’hui que Microsoft met officiellement fin au support de Windows 10. A partir de ce jour, les PC équipés de Windows 10 ne seront plus mise à jour et ne recevront plus de correctifs de sécurité.

A noter que les utilisateurs qui le souhaitent peuvenir tout de même continuer à recevoir des mises à jour de sécurité en souscrivant au programme ESU (Extended Security Updates) proposé par Microsoft pendant trois ans. On en parlait en long, en large et en travers dans cette news.

Le programme ESU est un programme payant partout dans le monde (30$/an) sauf en Europe où la première année est gratuite. En effet, comme on l’a vu dans cette actualité, Microsoft a été obligé de lâcher du lest en Europe sous la pression des associations de défense des consommateurs, et notamment de l’organisation Euroconsumers.

Du coup, si votre PC tourne actuellement sous Windows 10 il suffit de souscrire au programme ESU afin de profiter gratuitement des prochaines mises à jour de sécurité, et ce jusqu’en octobre 2026.

D’ici l’année prochaine, à vous de voir ce que vous allez faire :

  • soit rester sous Windows 10 sans rien à faire (au petit bonheur la chance)
  • soit rester sous Windows 10 en payant cette fois l’ESU (30$ par an)
  • soit passer sous Windows 11 si le PC répond aux exigences de Microsoft
  • soit passer sous Linux
  • soit changer d’ordinateur (MAC, PC, etc..)

C'est le Jour J pour la fin du support de Windows 10 !

Sebastien 20281 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

