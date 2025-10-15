Mozilla Firefox 144.0 est disponible avec de nouvelles fonctionnalités

La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur phare : Firefox 144.0. Dans ce nouvel opus, la gestion des onglets et des groupes d’onglets a été améliorée.

Logiciels
par Sebastien
0

La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur phare : Firefox 144.0. Dans ce nouvel opus, la gestion des onglets et des groupes d’onglets a été améliorée. La gestion des profils a également été remodelé afin de protéger la vie privée des utilisateurs. La sécurité a aussi été améliorée puisque ls mots de passe sont désormais chiffrés en AES-256-CBC. A noter que de nouvelles fonctions sont également disponibles. Il est par exemple possible de rechercher une image avec Google Lens via le menu contextuel ou encore d’utiliser l’IA Perplexity qui est maintenant intégrée à Firefox.

Mozilla Firefox 144.0 dispo avec de nouvelles fonctionnalités

Voilà la liste des changements apportés par Firefox 144.0 :

Nouveautés de Firefox 144.0

  • Concentrez-vous sur un seul onglet d’un groupe, sans encombrement. Votre onglet actif reste désormais visible, ce qui permet de garder tout organisé, même lorsque le groupe est réduit.

  • Nouvelle mise à jour des groupes d’onglets répondant à une demande fréquente de notre communauté ! Vous pouvez désormais faire glisser un onglet dans un groupe réduit sans le développer automatiquement. C’est un moyen rapide de rester organisé tout en minimisant les distractions visuelles.

  •  La gestion des profils , déployée progressivement pour les utilisateurs du monde entier au cours des prochaines semaines, vous aide à protéger votre vie privée et à rester concentré en séparant votre vie en ligne en profils distincts pour le travail, les études, la planification des vacances, etc. Vous pouvez nommer vos profils et les personnaliser avec des avatars et des thèmes de couleurs pour une reconnaissance facile, puis passer rapidement de l’un à l’autre tout en séparant complètement vos favoris, vos onglets et votre historique de navigation. La nouvelle fonctionnalité « Profils » est disponible pour les utilisateurs de Windows 11, Mac et Linux, et sera bientôt compatible avec Windows 10.

  • Vous pouvez désormais fermer une fenêtre d’incrustation sans mettre la vidéo en pause. Appuyez Shift + Click sur le bouton de fermeture ou utilisez Shift + Esc pour quitter la vidéo sans interrompre la lecture.

  • Les identifiants stockés dans le gestionnaire de mots de passe de Firefox sont désormais chiffrés sur disque à l’aide d’un schéma de chiffrement moderne (AES-256-CBC), remplaçant l’ancien 3DES-CBC. Cette modification améliore la protection des données locales. Les identifiants synchronisés via Firefox Sync restent chiffrés de bout en bout et utilisent déjà AES-256-GCM.

  • Recherchez la nouvelle option « Rechercher une image avec Google Lens » dans le menu contextuel (initialement signalée par un nouveau badge). Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur ordinateur et est déployée dans le monde entier. Pour l’utiliser, vous devez avoir Google comme moteur de recherche par défaut .

  • Sur ordinateur, Firefox intègre désormais Perplexity , un moteur de réponse basé sur l’IA et intégré au navigateur. Perplexity fournit des réponses directes et interactives aux questions complexes, vous permettant d’obtenir des résumés rapides, des références précises ou une inspiration créative sans avoir à parcourir plusieurs sources. Ce moteur est déployé dans le monde entier depuis la barre d’adresse via le bouton de recherche unifiée.

  • Les langues suivantes sont désormais disponibles en traduction : azerbaïdjanais, bengali et islandais

Correctifs

  • Plusieurs correctifs de sécurité

  • La traduction des langues suivantes a été améliorée : arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié), tchèque, néerlandais, estonien, finlandais, français, allemand, hongrois, italien, japonais, portugais, persan, espagnol et ukrainien.

Modifications

  • Sous Windows, lors de l’ouverture d’un lien depuis une autre application, Firefox utilisera uniquement une fenêtre sur le bureau virtuel actuel ou ouvrira une nouvelle fenêtre si nécessaire.

Où télécharger Firefox 144.0 ?

Firefox 144.0 est disponible en téléchargement depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

Sebastien 20282 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.77

Sebastien

Opera One 122.0.5643.92

CCleaner 7.0.984

Firefox 143.0.4 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien…

Sebastien

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie pour seulement 31€…

Vente flash : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ (maj :…

Prime Day ou pas Prime Day : les clés hdmi Fire TV Stick continuent…

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.77

Sebastien

Opera One 122.0.5643.92

CCleaner 7.0.984

Firefox 143.0.4 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien…

Sebastien

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie pour seulement 31€…

Vente flash : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ (maj :…

Prime Day ou pas Prime Day : les clés hdmi Fire TV Stick continuent…