Mozilla Firefox 144.0 dispo avec de nouvelles fonctionnalités

La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur phare : Firefox 144.0. Dans ce nouvel opus, la gestion des onglets et des groupes d’onglets a été améliorée. La gestion des profils a également été remodelé afin de protéger la vie privée des utilisateurs. La sécurité a aussi été améliorée puisque ls mots de passe sont désormais chiffrés en AES-256-CBC. A noter que de nouvelles fonctions sont également disponibles. Il est par exemple possible de rechercher une image avec Google Lens via le menu contextuel ou encore d’utiliser l’IA Perplexity qui est maintenant intégrée à Firefox.

Voilà la liste des changements apportés par Firefox 144.0 :

Nouveautés de Firefox 144.0

Concentrez-vous sur un seul onglet d’un groupe, sans encombrement. Votre onglet actif reste désormais visible, ce qui permet de garder tout organisé, même lorsque le groupe est réduit.

Nouvelle mise à jour des groupes d’onglets répondant à une demande fréquente de notre communauté ! Vous pouvez désormais faire glisser un onglet dans un groupe réduit sans le développer automatiquement. C’est un moyen rapide de rester organisé tout en minimisant les distractions visuelles.

La gestion des profils , déployée progressivement pour les utilisateurs du monde entier au cours des prochaines semaines, vous aide à protéger votre vie privée et à rester concentré en séparant votre vie en ligne en profils distincts pour le travail, les études, la planification des vacances, etc. Vous pouvez nommer vos profils et les personnaliser avec des avatars et des thèmes de couleurs pour une reconnaissance facile, puis passer rapidement de l’un à l’autre tout en séparant complètement vos favoris, vos onglets et votre historique de navigation. La nouvelle fonctionnalité « Profils » est disponible pour les utilisateurs de Windows 11, Mac et Linux, et sera bientôt compatible avec Windows 10.

Vous pouvez désormais fermer une fenêtre d’incrustation sans mettre la vidéo en pause. Appuyez Shift + Click sur le bouton de fermeture ou utilisez Shift + Esc pour quitter la vidéo sans interrompre la lecture.

Les identifiants stockés dans le gestionnaire de mots de passe de Firefox sont désormais chiffrés sur disque à l’aide d’un schéma de chiffrement moderne (AES-256-CBC), remplaçant l’ancien 3DES-CBC. Cette modification améliore la protection des données locales. Les identifiants synchronisés via Firefox Sync restent chiffrés de bout en bout et utilisent déjà AES-256-GCM.

Recherchez la nouvelle option « Rechercher une image avec Google Lens » dans le menu contextuel (initialement signalée par un nouveau badge). Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur ordinateur et est déployée dans le monde entier. Pour l’utiliser, vous devez avoir Google comme moteur de recherche par défaut .

Sur ordinateur, Firefox intègre désormais Perplexity , un moteur de réponse basé sur l’IA et intégré au navigateur. Perplexity fournit des réponses directes et interactives aux questions complexes, vous permettant d’obtenir des résumés rapides, des références précises ou une inspiration créative sans avoir à parcourir plusieurs sources. Ce moteur est déployé dans le monde entier depuis la barre d’adresse via le bouton de recherche unifiée.

Les langues suivantes sont désormais disponibles en traduction : azerbaïdjanais, bengali et islandais

Correctifs

Plusieurs correctifs de sécurité

La traduction des langues suivantes a été améliorée : arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié), tchèque, néerlandais, estonien, finlandais, français, allemand, hongrois, italien, japonais, portugais, persan, espagnol et ukrainien.

Modifications

Sous Windows, lors de l’ouverture d’un lien depuis une autre application, Firefox utilisera uniquement une fenêtre sur le bureau virtuel actuel ou ouvrira une nouvelle fenêtre si nécessaire.

Où télécharger Firefox 144.0 ?



Firefox 144.0 est disponible en téléchargement depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».