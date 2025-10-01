Mozilla a mis en ligne une nouvelle version de son navitateur Firefox. La version 143.0.3 apporte plusieurs correctifs au logiciel comme on peut le voir ci-dessous.

Mozilla a mis en ligne une nouvelle version de son navitateur Firefox. La version 143.0.3 apporte plusieurs correctifs au logiciel comme on peut le voir ci-dessous.

Quelles modifications pour Firefox 143.0.3 ?

Ajustement de la synchronisation du nouveau signal d’interaction glisser-déposer pour une meilleure fiabilité. (Bug 1989344)

Correction d’un problème empêchant la mise à jour de certaines extensions via le gestionnaire de modules complémentaires. (Bug 1984724)

Correction d’une régression empêchant la réduction/l’agrandissement des sections de Firefox View comme prévu. (Bug 1989200)

Correction d’un problème de stockage des WebExtensions pouvant entraîner le plantage de Firefox au démarrage avec certaines extensions installées. (Bug 1989840)

Correction d’un problème où l’ouverture des « Paramètres d’extension » d’un module complémentaire depuis l’invite de post-installation pouvait interrompre l’onglet « Personnaliser » et certains raccourcis clavier jusqu’au redémarrage. (Bug 1983869)

Réduction des longs délais de chargement de certains sites web lors de la connexion à des réseaux bloquant les connexions UDP. (Bug 1980812)

Divers correctifs de stabilité et de sécurité.

Où et comment télécharger Firefox 143.0.3 ?



Vous pouvez télécharger Firefox 143.0.3 depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :

Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».