Mozilla apporte des correctifs à Firefox et publie la version 143.0.3
Mozilla a mis en ligne une nouvelle version de son navitateur Firefox. La version 143.0.3 apporte plusieurs correctifs au logiciel comme on peut le voir ci-dessous.
Mozilla a mis en ligne une nouvelle version de son navitateur Firefox. La version 143.0.3 apporte plusieurs correctifs au logiciel comme on peut le voir ci-dessous.
Quelles modifications pour Firefox 143.0.3 ?
-
Ajustement de la synchronisation du nouveau signal d’interaction glisser-déposer pour une meilleure fiabilité. (Bug 1989344)
-
Correction d’un problème empêchant la mise à jour de certaines extensions via le gestionnaire de modules complémentaires. (Bug 1984724)
-
Correction d’une régression empêchant la réduction/l’agrandissement des sections de Firefox View comme prévu. (Bug 1989200)
-
Correction d’un problème de stockage des WebExtensions pouvant entraîner le plantage de Firefox au démarrage avec certaines extensions installées. (Bug 1989840)
-
Correction d’un problème où l’ouverture des « Paramètres d’extension » d’un module complémentaire depuis l’invite de post-installation pouvait interrompre l’onglet « Personnaliser » et certains raccourcis clavier jusqu’au redémarrage. (Bug 1983869)
-
Réduction des longs délais de chargement de certains sites web lors de la connexion à des réseaux bloquant les connexions UDP. (Bug 1980812)
-
Divers correctifs de stabilité et de sécurité.
Où et comment télécharger Firefox 143.0.3 ?
Vous pouvez télécharger Firefox 143.0.3 depuis le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :
- Télécharger Firefox 143.0.3 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 143.0.3 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 143.0.3 pour Mac
- Télécharger Firefox 143.0.3 pour Linux
Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».