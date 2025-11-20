Mozilla apporte des correctifs à Firefox et dévoile la version 145.0.1

La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur. Firefox est maintenant disponible en version 145.0.1.

Logiciels
par Sebastien
0

La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur. Firefox est maintenant disponible en version 145.0.1. Cette nouvelle mise à jour fait suite à Firefox 145 disponible il y a tout juste une semaine.

Firefox 145.0.1 est une mise à niveau mineure qui vise uniquement à corriger quelques soucis découverts sur la version précédente.

Quatre correctifs pour Firefox 145.0.1

  • Correction d’un problème provoquant des dysfonctionnements sur les sites utilisant Three.js. (Bogue 1995939)
  • Correction d’un problème empêchant l’ouverture de Firefox depuis le lanceur de bureau sur les anciennes versions de Windows 10. (Bogue 2000411)
  • Correction de problèmes de compatibilité Web avec Rogers. Les clients de Rogers voyaient une iframe cassée avec le message « Firefox ne peut pas ouvrir cette page » lors de la consultation de leurs factures, au lieu des informations de facturation. (Bogue 1996823)
  • Correction d’un problème dans les outils de développement Web empêchant la copie ou l’enregistrement de toutes les requêtes au format HAR. (Bogue 1995694)

Où télécharger Firefox 145.0.1 ?

Firefox 145.0.1 est téléchargeable sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :

Si vous êtes déjà un utilisateur de Firefox, vous pouvez mettre à niveau le navigateur directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

Sebastien 20354 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.176

Sebastien

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Opera One 123.0.5669.47

Firefox 145.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Black Friday : le pack Nintendo Switch 2 + Mario est…

Sebastien

Pour le Black Friday, plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix…

Une cargaison de codes promos chez Aliexpress pour le Singles Day (maj…

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office 2021 à 30,11€…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.176

Sebastien

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Opera One 123.0.5669.47

Firefox 145.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Black Friday : le pack Nintendo Switch 2 + Mario est…

Sebastien

Pour le Black Friday, plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix…

Une cargaison de codes promos chez Aliexpress pour le Singles Day (maj…

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office 2021 à 30,11€…