Mozilla apporte des correctifs à Firefox et dévoile la version 145.0.1
La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur. Firefox est maintenant disponible en version 145.0.1. Cette nouvelle mise à jour fait suite à Firefox 145 disponible il y a tout juste une semaine.
Firefox 145.0.1 est une mise à niveau mineure qui vise uniquement à corriger quelques soucis découverts sur la version précédente.
Quatre correctifs pour Firefox 145.0.1
- Correction d’un problème provoquant des dysfonctionnements sur les sites utilisant Three.js. (Bogue 1995939)
- Correction d’un problème empêchant l’ouverture de Firefox depuis le lanceur de bureau sur les anciennes versions de Windows 10. (Bogue 2000411)
- Correction de problèmes de compatibilité Web avec Rogers. Les clients de Rogers voyaient une iframe cassée avec le message « Firefox ne peut pas ouvrir cette page » lors de la consultation de leurs factures, au lieu des informations de facturation. (Bogue 1996823)
- Correction d’un problème dans les outils de développement Web empêchant la copie ou l’enregistrement de toutes les requêtes au format HAR. (Bogue 1995694)
Où télécharger Firefox 145.0.1 ?
Firefox 145.0.1 est téléchargeable sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :
- Télécharger Firefox 145.0.1 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 145.0.1 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 145.0.1 pour Mac
- Télécharger Firefox 145.0.1 pour Linux
Si vous êtes déjà un utilisateur de Firefox, vous pouvez mettre à niveau le navigateur directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».