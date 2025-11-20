La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur. Firefox est maintenant disponible en version 145.0.1.

Mozilla apporte des correctifs à Firefox et dévoile la version 145.0.1

La fondation Mozilla vient de mettre à disposition une nouvelle version de son navigateur. Firefox est maintenant disponible en version 145.0.1. Cette nouvelle mise à jour fait suite à Firefox 145 disponible il y a tout juste une semaine.

Firefox 145.0.1 est une mise à niveau mineure qui vise uniquement à corriger quelques soucis découverts sur la version précédente.

Quatre correctifs pour Firefox 145.0.1

Correction d’un problème provoquant des dysfonctionnements sur les sites utilisant Three.js. (Bogue 1995939)

Correction d’un problème empêchant l’ouverture de Firefox depuis le lanceur de bureau sur les anciennes versions de Windows 10. (Bogue 2000411)

Correction de problèmes de compatibilité Web avec Rogers. Les clients de Rogers voyaient une iframe cassée avec le message « Firefox ne peut pas ouvrir cette page » lors de la consultation de leurs factures, au lieu des informations de facturation. (Bogue 1996823)

Correction d’un problème dans les outils de développement Web empêchant la copie ou l’enregistrement de toutes les requêtes au format HAR. (Bogue 1995694)

Où télécharger Firefox 145.0.1 ?



Firefox 145.0.1 est téléchargeable sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :

Si vous êtes déjà un utilisateur de Firefox, vous pouvez mettre à niveau le navigateur directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».