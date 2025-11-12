Mozilla publie la version 145 de son navigateur Firefox

Une nouvelle version majeure du navigateur Mozilla Firefox est désormais disponible en téléchargement. Il s’agit de Firefox 145.0 qui apporte de nombreux changements. On notera d’ailleurs que Firefox dispose dorénavant d’une nouvelle mascotte baptisée Kit qui sert à promouvoir le navigateur. Pour l ‘occasion, plusieurs fonds d’écran sont disponibles et du merchandising (t-shirt, stickers, etc..) est proposé à la vente.

Ajoutez, modifiez et supprimez des commentaires pour prendre des notes dans vos PDF (résumés, questions, tâches, etc.). La barre latérale des commentaires vous permet de parcourir rapidement tous vos commentaires et d’y accéder facilement, ce qui est très pratique pour les PDF longs ou comportant de nombreuses annotations.

Cette version inaugure une nouvelle phase de protection de la vie privée, s’appuyant sur nos recherches concernant la réduction du traçage des navigateurs. Ces nouvelles mesures de sécurité réduisent de près de moitié le pourcentage d’utilisateurs considérés comme uniques, garantissant ainsi une navigation plus sûre et plus respectueuse de la vie privée, que ce soit en mode navigation privée ou avec la protection renforcée contre le pistage configurée sur « Strict ».

Besoin de vous rappeler quels onglets composent un groupe ? Survolez le nom du groupe d’onglets pour obtenir un aperçu des onglets qu’il contient sans l’ouvrir.

Vous pouvez désormais accéder à vos mots de passe enregistrés et les gérer directement depuis la barre latérale, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Restez sur la page actuelle et accédez plus rapidement à vos identifiants.

La fonction « Copier le lien pour surligner » permet aux utilisateurs de partager des sections arbitraires d’une page avec d’autres personnes en copiant un lien via le menu contextuel avec une sélection donnée.

La fonction de traduction offre une expérience améliorée lors de la traduction entre des langues dont le sens d’écriture est différent.

De nouveaux fonds d’écran inspirés de la marque sont disponibles pour la nouvelle page d’accueil sur ordinateur, avec des versions pour le mode clair et le mode sombre.

Grâce au nouveau paramètre « Ouvrir les liens des applications à côté de votre onglet actif », vous pouvez ouvrir les liens d’autres applications à côté de votre onglet actif au lieu de les placer à la fin de la barre d’onglets.

Le mode sans état de la protection améliorée contre le suivi des rebonds est désormais activé par défaut dans ETP Strict, bloquant ainsi les techniques de suivi plus avancées basées sur la redirection.