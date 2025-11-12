Mozilla publie la version 145 de son navigateur Firefox
Une nouvelle version majeure du navigateur Mozilla Firefox est désormais disponible en téléchargement. Il s’agit de Firefox 145.0 qui apporte de nombreux changements. On notera d’ailleurs que Firefox dispose dorénavant d’une nouvelle mascotte baptisée Kit qui sert à promouvoir le navigateur. Pour l ‘occasion, plusieurs fonds d’écran sont disponibles et du merchandising (t-shirt, stickers, etc..) est proposé à la vente.
Quoi de neuf dans Firefox 145.0 ?
-
Ajoutez, modifiez et supprimez des commentaires pour prendre des notes dans vos PDF (résumés, questions, tâches, etc.). La barre latérale des commentaires vous permet de parcourir rapidement tous vos commentaires et d’y accéder facilement, ce qui est très pratique pour les PDF longs ou comportant de nombreuses annotations.
-
Cette version inaugure une nouvelle phase de protection de la vie privée, s’appuyant sur nos recherches concernant la réduction du traçage des navigateurs. Ces nouvelles mesures de sécurité réduisent de près de moitié le pourcentage d’utilisateurs considérés comme uniques, garantissant ainsi une navigation plus sûre et plus respectueuse de la vie privée, que ce soit en mode navigation privée ou avec la protection renforcée contre le pistage configurée sur « Strict ».
-
Besoin de vous rappeler quels onglets composent un groupe ? Survolez le nom du groupe d’onglets pour obtenir un aperçu des onglets qu’il contient sans l’ouvrir.
-
Vous pouvez désormais accéder à vos mots de passe enregistrés et les gérer directement depuis la barre latérale, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Restez sur la page actuelle et accédez plus rapidement à vos identifiants.
-
La fonction « Copier le lien pour surligner » permet aux utilisateurs de partager des sections arbitraires d’une page avec d’autres personnes en copiant un lien via le menu contextuel avec une sélection donnée.
-
La fonction de traduction offre une expérience améliorée lors de la traduction entre des langues dont le sens d’écriture est différent.
-
De nouveaux fonds d’écran inspirés de la marque sont disponibles pour la nouvelle page d’accueil sur ordinateur, avec des versions pour le mode clair et le mode sombre.
-
Grâce au nouveau paramètre « Ouvrir les liens des applications à côté de votre onglet actif », vous pouvez ouvrir les liens d’autres applications à côté de votre onglet actif au lieu de les placer à la fin de la barre d’onglets.
-
Le mode sans état de la protection améliorée contre le suivi des rebonds est désormais activé par défaut dans ETP Strict, bloquant ainsi les techniques de suivi plus avancées basées sur la redirection.
-
Pour la plupart des utilisateurs Windows, le raccourci Firefox sur le bureau a été remplacé par le lanceur de bureau, un petit programme qui lance Firefox s’il est installé ; sinon, il invite l’utilisateur à l’installer. Cela simplifie l’installation pour les utilisateurs de Firefox qui acquièrent un nouvel appareil Windows, sur lequel Firefox n’est pas installé par défaut, mais où le lanceur de bureau a pu être synchronisé via OneDrive ou un autre service de stockage cloud.
Correctifs
Modifications
-
Firefox ne prend plus en charge les systèmes Linux 32 bits. Nous vous recommandons d’installer la version 64 bits pour bénéficier des mises à jour et du support continus.
-
Les onglets horizontaux sont désormais légèrement plus arrondis pour correspondre à l’apparence des onglets verticaux. Les boutons et les champs de saisie de texte, y compris la barre d’adresse, ont également été mis à jour pour plus de cohérence.
-
Lorsqu’aucune extension n’est installée, cliquer sur le bouton Extensions affiche désormais un message expliquant comment les extensions peuvent améliorer votre navigation, avec des liens vers la boutique d’extensions Firefox.
-
Les modèles de traduction locaux sont désormais compressés avec Zstandard, ce qui réduit la taille des téléchargements et l’espace de stockage occupé sur votre appareil. Comme toujours, toutes les traductions Firefox sont effectuées de manière sécurisée et privée sur votre appareil, contrairement aux autres navigateurs qui utilisent des services cloud pour la traduction.
-
Nous avons mis à jour les préférences d’automatisation par défaut pour une meilleure prise en charge de la navigation Agentic, réduisant ainsi le nombre d’étapes nécessaires aux agents pour accomplir une tâche et les risques de blocage.
Où télécharger Firefox 145.0 ?
Firefox 145.0 est téléchargeable dès maintenant sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :
- Télécharger Firefox 145.0 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 145.0 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 145.0 pour Mac
- Télécharger Firefox 145.0 pour Linux
Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».