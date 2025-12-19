La navigateur Mozilla Firefox vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Le voilà maintenant disponible en version 146.0.1. Ce nouvel opus apporte plusieurs corrections de bugs comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Boum ! Voilà une nouvelle version de Firefox : la version 146.0.1 !

Les correctifs de Firefox 146.0.1

Amélioration de la stabilité générale grâce à la correction de plantages liés à la navigation, aux graphismes et aux fonctionnalités d’accessibilité. (bugs 2001160, 1998185, 1998188)

Correction d’un problème d’affichage incorrect des polices sur certains sites web populaires dû à la protection contre l’empreinte numérique. (bug 2000429)

Correction de plantages liés à la lecture multimédia et à l’arrêt du processus GMP. (bug 2002697)

Correction d’un problème de suppression involontaire des raccourcis de profil sur le bureau lors de la modification des paramètres d’un profil copié. (bug 1998209)

Amélioration du contraste du texte de la barre latérale lors de l’utilisation d’onglets verticaux avec certains thèmes. (bug 2006091)

Lors de la restauration d’une sauvegarde, le message de confirmation s’affichera désormais sur la page du nouvel onglet et non sur l’un des onglets restaurés, afin d’éviter que l’onglet restauré n’annule ce message. (bug 2003307)

Correctifs de sécurité

Télécharger Firefox 146.0.1

Vous pouvez télécharger Firefox 146.0.1 depuis le site officiel de Mozilla ou directement depuis notre section Téléchargement via les liens suivants :

Si vous utilisez déjà Firefox, sachez que vous pouvez mettre à jour le programme directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».