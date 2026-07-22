Firefox 153.0.3 excelle sur Windows 64-bis en 2026, offrant vitesse, confidentialité et compatibilité optimale sur Windows 10 et 11. Le navigateur de Mozilla optimise les processeurs modernes 64-bit en vue d’offrir un multitâche fluide et une navigation sécurisée.

Les versions 145 et suivantes de Firefox exploitent pleinement l’architecture 64-bis de Windows, avec une compilation optimisée pour une meilleure gestion mémoire et des performances supérieures aux versions 32 bits obsolètes. Cela se traduit par des chargements plus rapides et une consommation de mémoire vive réduite lors de l’utilisation d’onglets multiples.

C’est quoi Firefox ?

Firefox est un navigateur web gratuit et open source développé par la fondation Mozilla. C’est l’un des navigateurs les plus populaires au monde, utilisé par des millions de personnes. Firefox est présent sur différentes plateformes : Windows (32 bit et 64 bit), macOS, Linux, Android et iOS.

Le brower Firefox se distingue par son engagement en faveur de la protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs. Il offre des fonctionnalités intéressante pour les utilisateurs telles que le blocage des traqueurs publicitaires, la navigation privée, la protection contre les logiciels malveillants et les avertissements concernant les sites web qui peuvent potentiellement être dangereux.

Outre ses caractéristiques axées sur la confidentialité, Firefox propose également une personnalisation avancée grâce à des thèmes et des extensions. Grâce à ces deux fonctions, les utilisateurs peuvent personnaliser l’apparence et les fonctionnalités du navigateur selon leurs préférences.

Firefox respecte depuis longtemps les standards web et il supporte toutes les technologies modernes qui font régulièrement leur apparition. Il prend en charge les dernières normes du web, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience de navigation rapide et fluide.

En bref, Firefox est un navigateur web populaire, axé sur la sécurité et la vie privée, offrant une personnalisation avancée et un support des standards web modernes.