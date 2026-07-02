Pour célébrer la saison, Godeal24 lance ses soldes d’été 2026 avec deux offres imbattables qui transformeront votre expérience informatique.

Soldes d’été 2026 : les licences à vie de MS Office 2024 à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€

L’été est la période idéale pour prendre un nouveau départ, et rien de tel que de commencer par votre PC. Pour célébrer la saison, Godeal24 lance ses soldes d’été 2026 avec deux offres imbattables qui transformeront votre expérience informatique.

Que vous ayez du travail en retard, un projet personnel à gérer ou que vous soyez simplement lassé des lenteurs de votre système, c’est le moment d’agir. Procurez-vous une licence à vie de Microsoft Office 2024 Professional pour seulement 16,99€ et passez à Windows 11 Pro pour 12,25€ seulement, en exclusivité sur Godeal24. Sans abonnement ni frais récurrents : profitez simplement de logiciels performants qui vous appartiennent pour toujours.

MS Office 2024 Professional : la productivité portée à la perfection

MS Office 2024 Professional regroupe les outils essentiels de votre quotidien : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, et bien plus encore. Cette dernière version offre une interface plus épurée, des performances accrues et des fonctionnalités optimisées pour vous permettre de travailler plus efficacement.

Rédigez des documents soignés, élaborez des feuilles de calcul puissantes, créez des présentations percutantes et gérez votre messagerie en toute sérénité, le tout au sein d’une suite de confiance. Cerise sur le gâteau : il s’agit d’un achat unique. Payez une seule fois 16,99€ et profitez d’une productivité durable, sans la contrainte d’un abonnement mensuel. Retrouvez tout ce que vous appréciez dans Office, sans les pièges de l’abonnement.

A noter que MS Office 2021 Professional est également disponible au prix de 28,28€ ; une option idéale pour ceux qui préfèrent une suite légèrement plus ancienne, mais toujours aussi performante.

Windows 11 : une base moderne pour des performances accrues

Associez votre nouvelle suite Office à Windows 11 Pro pour seulement 12,25€ et découvrez l’informatique telle qu’elle a été pensée pour être vécue. Windows 11 Pro offre un design moderne et épuré, une navigation intuitive ainsi qu’une gestion multitâche améliorée grâce aux fonctionnalités « Snap Layouts » (dispositions d’ancrage) et aux bureaux virtuels.

Le système est également conçu pour l’IA : profitez de fonctionnalités intelligentes telles que la recherche assistée par IA, les suggestions d’ancrage intelligentes et l’accès vocal pour naviguer et travailler en gardant les mains libres, tandis que les outils d’IA intégrés vous aident à créer, modifier et accomplir vos tâches plus rapidement que jamais. Avec une vitesse accrue, une organisation plus intelligente et une IA qui vous accompagne au quotidien, votre PC semblera comme neuf, le tout pour un coût inférieur à celui d’un déjeuner à emporter.

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Au-delà des offres de logiciels, Godeal24 propulse également Keysfan.ai, une passerelle API d’IA haut de gamme qui regroupe des modèles de pointe — tels que GPT-5.5 d’OpenAI et Claude d’Anthropic — au sein d’une interface unique et unifiée, conçue pour les développeurs et les équipes d’entreprise souhaitant faire passer leurs workflows d’IA à l’échelle supérieure. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir 5 $ de crédit.

Profitez sans attendre des soldes d’été de Godeal24 pour acquérir Microsoft Office 2024 Professional à 16,99€ et Windows 11 Pro à 12,25€, avant que ces offres à durée limitée ne disparaissent !

Godeal24 garantit un support technique professionnel disponible 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un service après-vente à vie, vous assurant une utilisation du produit en toute sérénité.

Contactez Godeal24 : service@godeal24.com