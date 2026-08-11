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BurnAware 19.2 est un logiciel de gravure performant et gratuit qui n’a rien à envier aux autres logiciels de gravure plus compliqués et payants

par Sebastien 0

BurnAware 19.2 est un logiciel de gravure performant et gratuit qui n’a rien à envier aux autres logiciels de gravure plus compliqués et payants, qui s’apparentent pour certains d’entre eux plus à des usines à gaz qu’autre chose.

Pour sa part, BurnAware est facile d’utilisation, simple d’accès et surtout (comme dit précédemment) il est gratuit dans sa version « Free » ! Des versions « Prime » et « Pro » payantes sont également disponibles sur le site de l’éditeur, mais dans la plupart des cas la version gratuite est largement suffisante.

Et bien qu’il soit gratuit, il ne faut pas croire que le logiciel n’est pas aussi complet que les softs payants ; bien au contraire puisqu’il suporte la plupart des fonctions des logiciels de gravure actuels. Il supporte la gravure de disques bootables et un grand nombre de formats d’écriture.

Il se permet même de supporter la gravure de la totalité des médias enregistrables et réinscriptiables du marché : les disques CD, les DVD et même les disques Blu-ray. N’hésitez pas à l’essayer pour vous forger votre propre opinion.

Quoi de neuf dans BurnAware 19.2 ?

La version 19.2 apporte des améliorations et correctifs :

Améliorations

  • Traductions mises à jour.
  • Encodage audio amélioré pour les compilations de CD audio.

Corrections de bugs

  • Problème de fuites de mémoire après la conversion résolu.

Changelog Burn Aware 19.1

Améliorations

  • Mise à jour du kit de développement logiciel (SDK) de gravure de disques et des traductions.

  • Compatibilité améliorée avec la dernière version de Windows 11.

Corrections de bugs

  • Résolution d’un problème de traitement des chemins de fichiers longs (erreur 8).
  • Résolution d’un problème pouvant occasionnellement provoquer des craquements à la fin d’une piste audio après l’encodage.
  • Résolution d’un problème pouvant occasionnellement entraîner une erreur de « violation d’accès » lors du traitement des fichiers.

Détails

Version : 19.2

Langue : français

OS : Windows (toutes versions)

Licence : Freeware

Limitation : Aucune

Taille : 11,9 Mo

Téléchargé : 18771 fois

Editeur : Burn Aware Technologies

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