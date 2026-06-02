Delkin Devices propose des cartes micro SD Express pour la Nintendo Switch 2

L’entreprise californienne Delkin Devices lance une nouvelle gamme de cartes mémoire microSD Express pensée pour la Nintendo Switch 2. D

Cartes mémoires
par Sebastien 0
Delkin 512GB microSDXC memory card in yellow and black packaging

L’entreprise californienne Delkin Devices lance une nouvelle gamme de cartes mémoire microSD Express pensée pour la Nintendo Switch 2. Déclinées en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go, elles offrent plus d’espace de stockage et de meilleures performances pour les joueurs.

Basées sur la technologie microSD Express, ces cartes exploitent les standards PCI Express et NVMe pour offrir des performances nettement supérieures aux cartes microSD traditionnelles. Elles promettent ainsi des chargements plus rapides, des transferts plus efficaces et une meilleure réactivité de la console.

Le fabricant annonce sur son site que ses nouvelles cartes offrent des taux de transferts de 880 Mo/s en lectture et de 790 Mo/s en écriture, ce qui devrait permettre de transférer rapidement ou installer rapidement des jeu sur la machine.

Three Delkin SD memory cards in a row: 128GB, 256GB, and 512GB labeled in bold white text on yellow panels with a black top edge. Delkin Devices propose des cartes micro SD Express

Cette nouvelle gamme répond à l’augmentation de la taille des jeux sur Nintendo Switch 2. Elle s’adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux utilisateurs plus exigeants :

  • 128 Go : pour un usage courant et les contenus additionnels.
  • 256 Go : pour agrandir une ludothèque numérique.
  • 512 Go : pour stocker davantage de gros jeux AAA.

Pour le moment, les tarifs ne sont pas connus mais on sait que les cartes micro SD Express de Delkin Devices seront bientôt disponibles chez les revendeurs et distributeurs agréés et qu’elles seront couvertes par une garantie à vie.

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Sebastien 20663 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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