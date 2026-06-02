L’entreprise californienne Delkin Devices lance une nouvelle gamme de cartes mémoire microSD Express pensée pour la Nintendo Switch 2. D

L’entreprise californienne Delkin Devices lance une nouvelle gamme de cartes mémoire microSD Express pensée pour la Nintendo Switch 2. Déclinées en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go, elles offrent plus d’espace de stockage et de meilleures performances pour les joueurs.

Basées sur la technologie microSD Express, ces cartes exploitent les standards PCI Express et NVMe pour offrir des performances nettement supérieures aux cartes microSD traditionnelles. Elles promettent ainsi des chargements plus rapides, des transferts plus efficaces et une meilleure réactivité de la console.

Le fabricant annonce sur son site que ses nouvelles cartes offrent des taux de transferts de 880 Mo/s en lectture et de 790 Mo/s en écriture, ce qui devrait permettre de transférer rapidement ou installer rapidement des jeu sur la machine.

Cette nouvelle gamme répond à l’augmentation de la taille des jeux sur Nintendo Switch 2. Elle s’adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux utilisateurs plus exigeants :

128 Go : pour un usage courant et les contenus additionnels.

pour un usage courant et les contenus additionnels. 256 Go : pour agrandir une ludothèque numérique.

pour agrandir une ludothèque numérique. 512 Go : pour stocker davantage de gros jeux AAA.

Pour le moment, les tarifs ne sont pas connus mais on sait que les cartes micro SD Express de Delkin Devices seront bientôt disponibles chez les revendeurs et distributeurs agréés et qu’elles seront couvertes par une garantie à vie.