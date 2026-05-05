L’IA s’accapare le marché des SSD et des disques durs

En raison de l’essor des datacenters dédiés à l’IA, les disques durs et les SSD font aujourd’hui partie des composants les plus recherchés sur le marché.

En raison de l’essor des datacenters dédiés à l’IA, les disques durs et les SSD font aujourd’hui partie des composants les plus recherchés sur le marché. D’où la pénurie et les hausses de prix successives qui touchent tout le secteur…

D’après les fabricants Seagate, SanDisk et Western Digital, la demande est si forte que certains clients signent désormais des contrats d’approvisionnement allant jusqu’à cinq années.

Pour les constructeurs, c’est un gros avantage car cela leur offre une meilleure visibilité et ça leur permet de mieux ajuster leur production. Par contre, pour le grand public ce n’est pas la même histoire car ça complique encore plus la situation. Et sans grande surprise cela a une incidence néfaste sur les prix pratiqués et la disponibilité des produits.

D’après nos confrères de TechPoweUp, les prix des disques durs ont augmenté en moyenne de 46% depuis la mi-septembre, tandis que la mémoire flash NAND a bondi de 500% en quelques mois. La situation est déjà bien critique et ça n’est malheureusement pas prêt de s’arranger…