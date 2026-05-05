L’IA s’accapare le marché des SSD et des disques durs

En raison de l’essor des datacenters dédiés à l’IA, les disques durs et les SSD font aujourd’hui partie des composants les plus recherchés sur le marché.

Disques durs
par Sebastien 0

En raison de l’essor des datacenters dédiés à l’IA, les disques durs et les SSD font aujourd’hui partie des composants les plus recherchés sur le marché. D’où la pénurie et les hausses de prix successives qui touchent tout le secteur…

D’après les fabricants Seagate, SanDisk et Western Digital, la demande est si forte que certains clients signent désormais des contrats d’approvisionnement allant jusqu’à cinq années.

Nouvelle hausse de prix annoncée : les SSD vont se prendre +10% dans les dents

Pour les constructeurs, c’est un gros avantage car cela leur offre une meilleure visibilité et ça leur permet de mieux ajuster leur production. Par contre, pour le grand public ce n’est pas la même histoire car ça complique encore plus la situation. Et sans grande surprise cela a une incidence néfaste sur les prix pratiqués et la disponibilité des produits.

D’après nos confrères de TechPoweUp, les prix des disques durs ont augmenté en moyenne de 46% depuis la mi-septembre, tandis que la mémoire flash NAND a bondi de 500% en quelques mois. La situation est déjà bien critique et  ça n’est malheureusement pas prêt de s’arranger…

Edito : RAM, SSD, HDD, PC : la situation devient de plus en plus critique

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Sebastien 20629 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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