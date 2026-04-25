Le disque dur portable Seagate édition spéciale Amazon est un disque dur compact qui peut facilement être transporté avec soi en déplacement.

Le disque dur portable Seagate 5 To est bradé à 134,99€ sur Amazon.fr

Le disque dur portable Seagate édition spéciale Amazon est un disque dur compact qui peut facilement être transporté avec soi en déplacement. Il mesure 117 mm de long sur 80 mm de large et 20 mm d’épaisseur. Son poids affiche 260 grammes sur la balance.

A l’intérieur de ce disque dur portable USB 3., Seagate a logé un disque dur de 2,5 pouces qui fonctionne à 5.400 tours par minute.

disque dur portable 5 To USB 3.0 à 134,99€ sur Amazon.fr

Ce disque dur portable signé Seagate/Amazon ressemble un peu au WD Elements de Western Digital que l’on a testé dans cet article et que l’on a croisé récemment en promotion dans ce bon plan.

D’ailleurs les deux disques durs ont des points communs : une capacité de stockage de 5 To et la présence d’une connectique USB 3.0.

Si je vous parle aujourd’hui de l’édition spéciale Amazon du disque dur portable 5 To de Seagate c’est parce qu’il s’affiche à prix réduit : seulement 134,99€ sur Amazon.fr.

Pour information : le disque dur est couvert par une garantie constructeur de deux ans et il bénéficie de deux ans d’accès à un service de récupération de données, ce qui peut toujours être utile en cas de défaillance matérielle ou de perte de données.