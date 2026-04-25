Le disque dur portable Seagate 5 To est bradé à 134,99€ sur Amazon.fr

Le disque dur portable Seagate édition spéciale Amazon est un disque dur compact qui peut facilement être transporté avec soi en déplacement.

Bons Plans
par Sebastien 0
Open laptop on a white desk with a wireless mouse, an external hard drive, and a stack of colorful notebooks to the right.

Le disque dur portable Seagate édition spéciale Amazon est un disque dur compact qui peut facilement être transporté avec soi en déplacement. Il mesure 117 mm de long sur 80 mm de large et 20 mm d’épaisseur. Son poids affiche 260 grammes sur la balance.

A l’intérieur de ce disque dur portable USB 3., Seagate a logé un disque dur de 2,5 pouces qui fonctionne à 5.400 tours par minute.

Black external hard drive with a small LED indicator at the top-left and a logo in the bottom-right. Le disque dur portable Seagate 5 To à 134,99€ sur Amazon

Ce disque dur portable signé Seagate/Amazon ressemble un peu au WD Elements de Western Digital que l’on a testé dans cet article et que l’on a croisé récemment en promotion dans ce bon plan.

D’ailleurs les deux disques durs ont des points communs : une capacité de stockage de 5 To et la présence d’une connectique USB 3.0.

Si je vous parle aujourd’hui de l’édition spéciale Amazon du disque dur portable 5 To de Seagate c’est parce qu’il s’affiche à prix réduit : seulement 134,99€ sur Amazon.fr.

Pour information : le disque dur  est couvert par une garantie constructeur de deux ans et il bénéficie de deux ans d’accès à un service de récupération de données, ce qui peut toujours être utile en cas de défaillance matérielle ou de perte de données.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20618 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger EZ CD Audio Converter 13.1

Sebastien

Télécharger Thunderbird 150.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Gom Media Player 2.3.118 Build 5388

Télécharger Opera One 130.0.5847.41

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le disque dur portable Seagate 5 To est bradé à 134,99€…

Sebastien

Bon Plan : des forfaits mobiles B&You dispo dès 6,99€

Si vous avez besoin d’un SSD 2,5 pouces, le Crucial BX500 2 To…

Profitez aujourd’hui de 25€ de réduction chez Rakuten

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger EZ CD Audio Converter 13.1

Sebastien

Télécharger Thunderbird 150.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Gom Media Player 2.3.118 Build 5388

Télécharger Opera One 130.0.5847.41

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Le disque dur portable Seagate 5 To est bradé à 134,99€…

Sebastien

Bon Plan : des forfaits mobiles B&You dispo dès 6,99€

Si vous avez besoin d’un SSD 2,5 pouces, le Crucial BX500 2 To…

Profitez aujourd’hui de 25€ de réduction chez Rakuten