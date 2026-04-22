Profitez aujourd’hui de 25€ de réduction chez Rakuten

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Si vous aviez prévu de faire des emplettes sur le site Rakuten, sachez qu’il offre ce jour un code promo vous permettant de profiter d’une bonne remise. 

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par Sebastien 0

Si vous aviez prévu de faire des emplettes sur le site Rakuten, sachez qu’il offre ce jour un code promo vous permettant de profiter d’une bonne remise. 

En effet, le code promo RAKUTEN25 valable uniquement aujourd’hui vous offre la possibilité de bénéficier de 25€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 249€ d’achats.

Ce code peut être intéressant par exemple si vous souhaitez renouveler votre matériel, acheter un nouveau smartphone ou une tablette dont le prix est supérieur à 249€. L’avantage de Rakuten c’est que le choix est assez large et en plus c’est valable aussi bien sur les produits neufs que les produits d’occasion.

Attention : ce code est utilisable uniquement ce mercredi 22 avril jusqu’à minuit.

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Sebastien 20614 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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