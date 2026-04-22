Profitez aujourd’hui de 25€ de réduction chez Rakuten

Si vous aviez prévu de faire des emplettes sur le site Rakuten, sachez qu’il offre ce jour un code promo vous permettant de profiter d’une bonne remise.

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En effet, le code promo RAKUTEN25 valable uniquement aujourd’hui vous offre la possibilité de bénéficier de 25€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 249€ d’achats.

Ce code peut être intéressant par exemple si vous souhaitez renouveler votre matériel, acheter un nouveau smartphone ou une tablette dont le prix est supérieur à 249€. L’avantage de Rakuten c’est que le choix est assez large et en plus c’est valable aussi bien sur les produits neufs que les produits d’occasion.

25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code RAKUTEN25

Attention : ce code est utilisable uniquement ce mercredi 22 avril jusqu’à minuit.