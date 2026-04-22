ASUS lance le ProArt PA40SU : un boîtier USB4 pour SSD M.2 NVMe

Le fabricant ASUS annonce la sortie d’un nouveau dispositif de stockage : le ProArt PA40SU. C’est un boîtier de couleur noir qui permet d’utiliser de façon externe un SSD M.2. NVMe interne.

Disques SSD
par Sebastien 0
Black ProArt hardware enclosure with horizontal cooling fins on the right side.

Le fabricant ASUS annonce la sortie d’un nouveau dispositif de stockage : le ProArt PA40SU. C’est un boîtier de couleur noir qui permet d’utiliser de façon externe un SSD M.2. NVMe interne.

L’appareil accepte aussi bien les SSD M.2 NVMe au format 2280, les plus répandus, que ceux plus compacts au format 2230.

Le principal atout du boîtier ASUS ProArt PA40SU est la présence d’un port USB Type C qui répond à la norme USB4. Cette interface supporte une bande passante de 40 Gbps. En théorie on doit potentiellement pouvoir atteindre des débits d’environ 4.000 Mo/s lorsqu’on utilise un SSD supportant, lui aussi, de tels taux de transferts.

Le châssis mesure 124,8 mm de long sur 46,5 mm de large et 13,5 mm d’épaisseur et pèse 127 grammes. Le boîtier intègre un refroidissement pour garder le SSD au frais. Il dispose en effet d’un dissipateur thermique et d’un ventilateur ajustable avec 4 niveaux de vitesse de fonctionnement.

Open black external SSD enclosure, exposing the M.2 slot and internal PCB inside. ASUS lance le ProArt PA40SU : boîtier USB4 pour SSD M.2 NVMe

Au final, le boîtier ProArt PA40SU d’ASUS est un boîtier qui se veut haut de gamme. Sa robe noire est plutôt jolie. Ca semble être un bon produit pour transporter facilement ses données. Reste évidemment à connaître une inconnue : son prix !  Et nul doute que son tarif sera assez élevé au moment de sa sortie.

Black ProArt external SSD enclosure with a ribbed heatsink and a USB-C to USB-C cable looped beside it. ASUS lance le ProArt PA40SU : boîtier USB4 pour SSD M.2 NVMe

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Sebastien 20612 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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