Le fabricant ASUS annonce la sortie d’un nouveau dispositif de stockage : le ProArt PA40SU. C’est un boîtier de couleur noir qui permet d’utiliser de façon externe un SSD M.2. NVMe interne.

Le fabricant ASUS annonce la sortie d’un nouveau dispositif de stockage : le ProArt PA40SU. C’est un boîtier de couleur noir qui permet d’utiliser de façon externe un SSD M.2. NVMe interne.

L’appareil accepte aussi bien les SSD M.2 NVMe au format 2280, les plus répandus, que ceux plus compacts au format 2230.

Le principal atout du boîtier ASUS ProArt PA40SU est la présence d’un port USB Type C qui répond à la norme USB4. Cette interface supporte une bande passante de 40 Gbps. En théorie on doit potentiellement pouvoir atteindre des débits d’environ 4.000 Mo/s lorsqu’on utilise un SSD supportant, lui aussi, de tels taux de transferts.

Le châssis mesure 124,8 mm de long sur 46,5 mm de large et 13,5 mm d’épaisseur et pèse 127 grammes. Le boîtier intègre un refroidissement pour garder le SSD au frais. Il dispose en effet d’un dissipateur thermique et d’un ventilateur ajustable avec 4 niveaux de vitesse de fonctionnement.

Au final, le boîtier ProArt PA40SU d’ASUS est un boîtier qui se veut haut de gamme. Sa robe noire est plutôt jolie. Ca semble être un bon produit pour transporter facilement ses données. Reste évidemment à connaître une inconnue : son prix ! Et nul doute que son tarif sera assez élevé au moment de sa sortie.