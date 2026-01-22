TerraMaster dévoile le D1 SSD Pro : un boîtier ultra rapide pour SSD M.2. NVMe

TerraMaster vient de dévoiler un boîtier pour SSD M.2. NVMe qui porte le nom de D1 SSD Pro.  Le boîtier est intégralement en aluminium.

Disques SSD
par Sebastien

TerraMaster vient de dévoiler un boîtier pour SSD M.2. NVMe qui porte le nom de D1 SSD Pro.  Le boîtier est intégralement en aluminium et il dispose de nombreuses ailettes afin d’offrir la meilleure dissipation thermique possible.

Le D1 SSD Pro est une évolution du D1 SSD Plus lancé au cours de l’été dernier. Bien qu’ils disposent tous les deux du même desgin, le modèle Pro se distingue par son niveau de performances plus élevé.

En effet,  le TerraMaster D1 SSD Pro offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.061 Mo/s en lecture et 6.816 Mo/s en écriture (contre 3.853 Mo/s en lecture et 3.707 Mo/s en écriture sur le modèle précédent).

TerraMaster D1 SSD Pro : boîtier ultra rapide pour SSD M.2.

Le fabricant indique que ces débits élevés ont été atteint via l’interface Thunderbolt 5 d’un Mac Mini M4 Pro. De son côté, le SSD M.2. NVMe utilisé durant les tests était un Samsung 990 Pro de 4 To .

Pour information, le D1 SSD Pro dispose d’un port USB Type C qui répond à la norme USB4 tout en étant rétro compatible avec les normes précédentes (USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2) ainsi qu’avec les normes Thunderbolt 3, 4 et 5.

Le D1 SSD Pro mesure 121 x 58 x 37 mm et pèse 300 grammes. Il est couvert par une garantie de deux ans. Le fabricant commence à le commercuialiser en France. Il est par exemple référencé au tarif de 269,99€ sur Amazon mais un coupon de réduction permet le faire descendre son tarif à 229,49€. Il faut avouer que c’est très très cher pour un boîtier de SSD M.2. NVMe, mais c’est aussi très très performant.

TerraMaster D1 SSD Pro : boîtier ultra rapide pour SSD M.2.

