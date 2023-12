OWC dévoile son premier boîtier USB4 pour SSD M.2. NVMe

Le fabricant OWC vient de présenter son tout premier boîtier USB4 pour SSD au format M.2. NVMe. L’appareil porte le nom d’Express 1M2. Il se présente sous la forme d’un boîtier rectangulaire en aluminium qui mesure 132 mm de long sur 71,1 mm de large et 22,8 mm d’épaisseur.

L’Express 1M2 dispose d’un port USB de type C qui répond aux normes USB4 et Thunderbolt. Il peut donc être utilisé indifféremment sur différentes plateformes : PC, MAC, IPad, etc… Par conte attention car l’Express 1M2 n’offrira pas le même niveau de performances en fonction de l’interface (et de la machine) sur lequel il est connecté.

Le fabricant propose d’ailleurs un petit tableau récapitulatif afin de s’y retrouver :

A noter que le boîtier peut accueillir différents formats de SSD M.2. NVMe : ceux au format 2280 (les plus courants) mais aussi ceux aux formats 2230 et 2242.

Couvert par une garantie de deux ans, l’Express 1M2 d’OWC est d’ores et déjà disponible à la vente Outre Atlantique. Le boîtier nu coûte 119,99$ et les tarifs grimpent lorsqu’un SSD M.2. NVMe est inclus : 219,99$ (1 To), 299,99$ (2 To), 529,99$ (4 To) et 1299,99$ (8 To).