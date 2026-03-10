Amazon brade le prix des appareils connectés Netatmo

Bons Plans
par Sebastien 0

Durant ses Ventes Flash du Printemps, Amazon propose plusieurs appareils connectés Netatmo à prix réduits. On peut acquérir à cette occasion le thermostat connecté Netatmo, des têtes thermostatiques, le starter pack, des caméras de surveillance, des détecteurs d’ouverture, ou encore la station météo de Netatmo et ses accessoires à prix cassés.

Thermostat Netatmo

Caméras Netatmo et accessoires de sécurité

Station météo Netatmo et accessoires

 

Sebastien 20547 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

