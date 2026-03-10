Amazon brade le prix des appareils connectés Netatmo
Durant ses Ventes Flash du Printemps, Amazon propose plusieurs appareils connectés Netatmo à prix réduits.
Durant ses Ventes Flash du Printemps, Amazon propose plusieurs appareils connectés Netatmo à prix réduits. On peut acquérir à cette occasion le thermostat connecté Netatmo, des têtes thermostatiques, le starter pack, des caméras de surveillance, des détecteurs d’ouverture, ou encore la station météo de Netatmo et ses accessoires à prix cassés.
Thermostat Netatmo
- le thermostat Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
- la tête thermostatique Netatmo à 51,98€ sur Amazon.fr
- le starter pack Netatmo à 129,99€ sur Amazon.fr
Caméras Netatmo et accessoires de sécurité
- la caméra intérieure Netatmo à 119,99€ sur Amazon.fr
- les détecteurs d’ouverture Netatmo à 49,90€ sur Amazon.fr
Station météo Netatmo et accessoires
- la station météo Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
- le module additionnel intérieur à 60,90€ sur Amazon.fr
- le pluviomètre Netatmo à 79,99€ sur Amazon.fr
- l’anémomètre Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr