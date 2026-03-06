Mozilla prépare une grosse refonte de Mozilla : les premières images !

Selon Neowin, Mozilla travaillerait en ce moment même sur une refonte importante de Firefox. Baptisée en interne « Nova », cette nouvelle mouture offrirait de nouvelles courbes

Logiciels
par Sebastien 0

Selon Neowin, Mozilla travaillerait en ce moment même sur une refonte importante de Firefox. Baptisée en interne « Nova », cette nouvelle mouture offrirait de nouvelles courbes qui complètent les onglets et la barre d’adresse. Elle disposerait aussi de couleurs paste, d’une nouvelle page d’onglets rafraîchie, et d’éléments d’interface utilisateur flottants…

Le développeur web Sören Hentzschel, qui a déjà réalisé plusieurs extensions open-source, a publié su son site les maquettes ci-desssous. Cela permet d’avoir un petit aperçu du projet, même si la version finale pourrait être bien différente en fonction de la direction et des choix opérés par Mozilla.

D’après les maquettes, il semble que Mozilla s’inspire un peu beaucoup du Material You de Google (que l’on trouve sur Android et Google Chrome). Les couleurs du navigateurs s’adaptent en fonction du fond d’écran. Le choix d’un fond de bureau vert-menthe déplace automatiquement les barres de navigation supérieures pour correspondre à cette nuance exacte.

Voilà un aperçu de Nova à travers plusieurs maquettes :

Firefox Nova

