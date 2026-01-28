Mozilla Firefox débarque en version 147.0.2

La fondation Mozilla commence actuellement à déployer la version 147.0.2. du navigateur Firefox. Le programme offre désormais la possibilité de personnaliser ses raccourcis clavier.

La fondation Mozilla commence actuellement à déployer la version 147.0.2. du navigateur Firefox. Le programme offre désormais la possibilité de personnaliser ses raccourcis clavier. Et comme d’habitude plusieurs corrections de bugs sont annoncées.

La liste complète des changements est mentionnée ci-dessous.

Quoi de neuf dans Firefox 147.0.2 ?

Nouveauté

Firefox vous permet désormais de personnaliser vos raccourcis clavier pour remplacer les touches difficiles à saisir ou à mémoriser, éliminer les conflits avec d’autres logiciels et créer votre ensemble préféré. Accédez à cette nouvelle fonctionnalité expérimentale en saisissant about:keyboard dans la barre d’adresse.

Des correctifs

Résolution de divers problèmes liés à des fonctionnalités manquantes ou altérées du navigateur lors de l’utilisation des répertoires de base XDG sous Linux. (Bogue 2011300)

Correction d’un problème provoquant l’affichage excessif de demandes de code d’accès lors de la connexion à certains sites. (Bogue 2010919)

Correction d’un problème pouvant entraîner le signalement erroné de sites comme malveillants par la navigation sécurisée. (Bogue 2010956)

Correctifs de sécurité divers

Où télécharger Firefox 147.0.2 ?



La version 147.0.2 de Mozilla Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes et utilitaires.

A noter que si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez effectuer la mise à jour directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».