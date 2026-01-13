Firefox 147.0 introduit WebGPU et sécurité renforcée

Mozilla vient de publier Firefox 147. C’est une version majeure du navigateur qui apporte des nouveautés, des correctifs ainsi que des modifications.

Mozilla vient de publier Firefox 147. C’est une version majeure du navigateur qui apporte des nouveautés, des correctifs ainsi que des modifications. Parmi ses nouveautés, le navigateur de Mozilla prend désormais en charge WebGPU sur les Mac équipés de puce Silicon. Les performances en lecture vidéo ont également été améliorées sur les PC équipés de GPU AMD.

En terme de sécurité, Firefox 147 supporte désormais le protocole Safe Browsing V5 et resreint l’accès au réseau local aux utilitateurs quit ont activés la protection renforcée contre le pistage (ETP).

D’autres changements sont au programme comme on peut le découvrir dans le changelog ci-dessous.

Quoi de neuf dans Firefox 147.0 ?

Des nouveautés

Le support de WebGPU est désormais activé pour les appareils équipés de processeurs Apple Silicon sur toutes les versions de macOS compatibles.

Les performances de lecture vidéo ont été améliorées sur les systèmes dotés de GPU AMD grâce à l’activation de la lecture sans copie pour les vidéos décodées matériellement (lorsque cela est possible), les alignant ainsi sur celles des GPU Intel et NVIDIA.

Firefox supporte désormais le protocole Safe Browsing V5 et migre de Safe Browsing V4 vers le mode liste locale de Safe Browsing V5.

Les utilisateurs ayant activé la protection renforcée contre le pistage (ETP) en mode strict verront les restrictions d’accès au réseau local activées par défaut. Firefox exigera désormais que les utilisateurs autorisent explicitement les sites web publics à accéder aux ressources du réseau local.

Firefox supporte désormais la spécification de répertoire de base XDG de Freedesktop.org.

Une fenêtre de lecture en mode image dans l’image peut désormais s’ouvrir automatiquement pour une vidéo lue dans un onglet lorsque celui-ci passe en arrière-plan.

Des correctifs

Correction d’un problème qui empêchait certains utilisateurs Windows de sélectionner un onglet lorsque le curseur était en haut de l’écran et que la fenêtre Firefox était maximisée.

Correction d’un bug qui entraînait l’expiration ou le basculement vers HTTP/2 des requêtes HTTP/3 contenant des en-têtes non UTF-8.

Un bouton déplaçable fonctionne désormais correctement s’il est déplacé directement depuis le bouton.

Pour les utilisateurs de Linux GNOME Mutter, les dimensions de la fenêtre et de la surface de rendu ont été mises à jour pour correspondre à la grille de pixels réelle, garantissant ainsi un rendu net sur les écrans à échelle réduite, quelle que soit la taille de la fenêtre.

Plusieurs correctifs de sécurité

Des modifications

Firefox utilise désormais les mêmes valeurs de qualité (valeurs q) dans les en-têtes Accept-Language que les autres navigateurs majeurs. La deuxième préférence de langue est maintenant envoyée avec q=0,9 au lieu de q=0,5, les préférences suivantes diminuant de 0,1 chacune (minimum 0,1). Cette modification corrige les problèmes de compatibilité avec certains serveurs qui rejetaient incorrectement les requêtes avec des valeurs de qualité inférieures.

Où télécharger Firefox 147.0 ?



Firefox 147.0 est disponible sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement :

A noter que si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez effectuer la mise à jour directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».