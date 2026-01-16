Vous prendrez bien votre petite dose de jeux gratuits ?

Si vous aimez les jeux vidéos, et encore plus quand ils sont gratuits, vous êtes au bon endroit ! En effet, deux jeux sont offerts en ce moment sur l'Epic Games Store.

Il s'agit des titres Styx: Master of Shadows et Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition que vous pouvez télécharger respectivement ici et .

Styx: Master of Shadows

Styx : Master of shadows est un jeu d’infiltration avec des éléments de jeux de rôle. Dans un univers dark-fantasy, contrôlez et utilisez les talents de Styx, un gobelin vieux de deux siècles spécialisé dans l’art du vol et de l’assassinat.

Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition

Lancez-vous dans une mission des plus périlleuses ! Explorez d’immenses environnements, et faites usage de vos redoutables compétences et de votre arsenal d’assassin pour vous infiltrer ou éliminer silencieusement vos ennemis.

