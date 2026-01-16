Voilà le TOP 10 des séries qui ont été le plus regardées en 2025

Après avoir publié le TOP 10 des séries TV les plus piratées en 2025, voici un classement qui répertorie les séries les plus visionnées sur les plateformes.

Après avoir publié il y a quelques temps le TOP 10 des séries TV qui ont été le plus piratées au cours de l’année 2025, voici à présent un classement qui répertorie les séries qui ont été le plus visionnées eb 2025 sur les plateformes de streaming vidéo.

C’est à l’institut Nielsen que nous devons ce nouveau classement. Le cabinet a analysé les audiences aux États-Unis pour nous concocter ce TOP 10 des séries TV les plus regardées durant l’année 2025.

TOP des séries TV les plus regardées 

  1. Squid Game (Netflix) 18,6 milliards d’heures de visionnage
  2. Mercredi (Netflix) 16,4 milliards d’heures de visionnage
  3. Love Island (Prime Video) 11,4 milliards d’heures de visionnage
  4. Reacher (Prime Video) 10,2 milliards d’heures de visionnage
  5. Ginny et Georgia (Netflix) 10,1 milliards d’heures de visionnage
  6. Love Is Blind (Netflix) 9,4 milliards d’heures de visionnage
  7. The Night Agent (Netflix) 9,1 milliards d’heures de visionnage
  8. Severance (Apple TV+) 7 milliards d’heures de visionnage
  9. L’été où je suis devenue jolie (Prime Vidéo) 6,6 milliards d’heures de visionnage
  10. You (Netflix) 6 milliards d’heures de visionnage

On peut constater que la plupart des séries de ce classement sont issus de la plateforme Netflix. Il faut dire que la plateforme est extrêmement populaire et comptabilise beaucoup plus d’abonnés que les autres services de streaming. Selon les derniers chiffres communiqués par Netflix  : plus de 300 millions de personnes seraient actuellement abonnées à ses services.

Source Bloomberg

