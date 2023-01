Généralement le début d’année est le moment propice aux classements et aux bilans de l’année qui vient de s’écouler…

Le TOP 10 des séries et films les plus populaires sur Netflix en 2022

Généralement le début d’année est le moment propice aux classements et aux bilans de l’année qui vient de s’écouler… Et sans grande surprise, le géant Netflix nous propose son classement des séries les plus populaires en 2022 sur la plateforme.

Ce TOP 10 est dominé largement par Stranger Things saison 4 et il est suivi par l’excellente série Wednesday (alias Mercredi en français) qui suit les aventures de la fille de la famille Adams dans un pensionnat.

Stranger Things (saison 4) Mercredi (Saison 1) Dahmer Bridgerton (saison 2) Inventing Anna Ozark (saison 4) The Watcher (saison 1) The Sandman (saison 1) The Umbrella Academy (saison 3) Virgin River (saison 4)

A noter que parallèlement à ce classement dédié aux séries, la firme Netflix propose également un TOP 10 des films les plus regardés :