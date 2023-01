Un énorme moniteur gaming 57 pouces chez Samsung

Samsung profite du CES qui vient d’ouvrir ses portes à Las Vegas pour exposer un joli bébé : le Samsung Odyssey Neo G9 (référence G95NC). Derrière ce nom à rallonge se cache un énorme écran gaming qui ravira les joueurs exigeants et (très) fortunés.

En effet, l’appareil est un moniteur 57″ incurvé (1000R) assez impressionant. Il supporte une définition de 7.680 x 2.160 pixels (le double du 4K) et il supporte une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. C’est un modèle qui présente un ratio de 32/9. A noter que l’écran supporte le DisplayHDR 1000 et c’est le premier écran du marché à être équipé d’un port DisplayPort qui répond à la norme 2.1.

Vu les spécifications de la bête, vous comprendrez aisément que ce moniteur très haut de gamme n’est pas destiné à monsieur et madame tout le monde. Déjà il faudra prévoir un budget conséquent pour l’acquérir (son prix n’est pas connu pour le moment) mais il faudra aussi avoir sous la main un PC gaming suffisamment costaud pour gérer une telle définition et une telle fréquence. Et à ce propos, il faut savoir que pour l’instant seules les cartes graphiques Radeon RX 7000 proposent une connectique DisplayPort 2.1…

Et un 49″ OLED…

La firmé coréenne a également présenté un autre modèle : le Samsung Odyssey OLED G9 (référence G95SC). C’est un moniteur OLED qui offre une diagonale de 49 pouces. L’écran est incurvé (1800R) et il supporte une définition de 5.120 x 1.440 pixels.

Comme son grand frère, il supporte une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. A noter qu’il est certifié DisplayHDR True Black 400. Samsung a équipe ce modèle d’un mini DisplayPort en plus du HDMI et de l’USB-C (qui peut supporter une alimentation jusqu’à 65 Watts).