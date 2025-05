Agon by Aoc lance un écran gaming Dual Frame : le U27G4R

Le fabricant AGON by AOC annonce la sortie d’un nouvel écran gaming qui porte le nom de AOC GAMING U27G4R. C’est un moniteur de 27 pouces qui intégre la technologie Dual-Frame c’est à dire qu’il peut basculer instantanément entre une définition Ultra HD (3.840 x 2.160 pixels) à 160 Hz et un mode Full HD (1.920 x 1.080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 320 Hz.

Le U27G4R est équipé d’une dalle Fast IPS. Il offre un temps de réponse de 1 ms (gris à gris) et jusqu’à 0,5 ms MPRT en UHD ou 0,3 ms MPRT en Full HD grâce au mode Motion Blur Reduction (MBR). Le moniteur offre un contraste de 1000:1, des angles de vision de 178/178° et il supporte une luminosité de 400 cd/m2.

L’écran certifié DisplayHDR 400, ses couleurs couvrent 124,7 % de l’espace sRGB et 95,9 % du DCI-P3 (CIE 1976). Il intègre également les fonctions PiP/PbP, la technologie anti-lumière bleue et une certification Flicker-Free.

Côté connectivité, le moniteur dispose de 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, ainsi qu’un hub USB 3.1 avec quatre ports pour les périphériques. Sa finition est de couleur noire mate. Son pied ergonomique propose un réglage en hauteur de 130 mm ainsi qu’une inclinaison, une rotation et un pivot ajustables.

« Le U27G4R incarne pleinement notre écoute de la communauté gaming. Nous avons souhaité répondre à leur demande en éliminant le dilemme entre définition et fluidité. Désormais, les joueurs peuvent plonger dans des visuels UHD éblouissants pour une expérience cinématique, ou passer en FHD pour une réactivité maximale en compétition – le tout via une transition fluide et instantanée. » César Acosta, Gaming Product Manager chez AGON by AOC.