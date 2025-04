IIyama lance un moniteur 34″ : le ProLite XCB3497WQSNPH-B1

IIyama propose un nouveau moniteur à usage bureautique. Il porte le nom de ProLite XCB3497WQSNPH-B1. C’est un écran incurvé (1500R) qui offre une diagonale de 34 pouces (soit 68,7 cm) au ratio 21:9. L’écran est équipé d’une dalle VA qui offre une définition UWQHD de 3.440 x 1.440 pixels. Il supporte un temps de réponse (MPRT) de 0,4 ms, un niveau de contraste de 3000:1 et une luminosité de 350 cd/m2.

La connectique du XCB3497WQSNPH-B1 se compose de : deux port HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, une prise jack, un hub avec 4 ports USB (2 types A et 2 types C), un port USB type C compatible Power Delivery 92 Watts, un port RJ45 Gigabit, un switch KVM permettant de partager l’écran entre plusieurs machines.

Une paire d’enceintes 2 x 5 Watts est également présente. L’écran est aussi équipé d’une webcam intégrée 5 MP autofocus qui prend en charge Windows Hello.

Le IIyama XCB3497WQSNPH-B1 sera disponible prochainement au tarif de 479€.