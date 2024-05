Un nouveau moniteur USB C chez AOC : le Q27B3CF2

AOC élargit sa gamme d’écrans grand public avec un nouveau modèle : le Q27B3CF2 destiné aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. C’est un moniteur USB C qui offre une diagonale de 27 pouces et qui supporte une définition QHD de 2.560 x 1.440 pixels. L’écran se présente au format 16:9.

Le Q27B3CF2 est équipé d’une dalle IPS. Il supporte un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Son temps de réponse atteint 4 ms (gris à gris), son niveau de contraste est de 1500:1 et sa luminosité de 350 cd/m2.

A noter que l’appareil supporte les technologies Adaptive Sync, HDR, Low Blue Light et Flicker Free. Le Q27B3CF2 intègre des hauts parleurs (2 x 2 Watts) et il dispose d’un port HDMI 2.0, d’un port USB type C qui répond à la norme 3.2 Gen1 (5 Gbps) et qui supporte le mode DisplaPort Alt et le Power Delivery jusqu’à 65 Watts. Deux ports USB A 3.2 Gen1 et une prise jacck pour le casque sont également de la partie.

L’AOC Q27B3CF2 sera disponible dans le commerce à partir du mois de mai au prix de 249€.