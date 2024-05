Phison lance la marque de SSD Pascari et le SSD X200

Principalement connu (et réputé) pour ses contrôleurs de SSD, le fabricant Phison vient de lancer une nouvelle marque de SSD destinée aux entreprises et aux datacenters.

Phison lance la marque de SSD Pascari et son premier SSD : le X200

« L’introduction de la marque Pascari marque une étape importance pour Phison, alors que nous continuons à innover et devenir à leader dans le domaine de la technologie NAND Flash », a déclaré KS Pua, PDG de Phison. « Notre engagement s’étend aux entreprises de stockage personnalisées qui répondent à leurs exigences de performance, jeunes croissance de l’entreprise et une création d’entreprise.

La firme a profité du lancement de sa marque pour dévoiler son tout premier SSD : le Pascari X200. Il s’agit d’un SSD qui est prévu pour équiper les datacenters. Il est proposé en deux form factor : U2 et E3.3.

Dans les deux cas le X200 exploite une interface PCI Express 5.0 4x et embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il existe en différentes capacités de stockage allant de 1,6 To à 30,72 To.

Du côté des performances, le fabricant annonce des taux de transferts de 14,8 Go/s en lecture et de 8,7 Go/s en écriture, et jusqu’à 3.000K iOPS et 900K iOPS en lecture/écriture 4K. L’ensemble des caractéristiques techniques du Pascari X200 sont listés dans ce fichier PDF.

A noter que plusieurs types de SSD sont prévus chez Pascari :