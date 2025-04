Pas moins de trois jeux sont offerts sur l’Epic Games Game

C’est la fête du gaming sur l’Epic Games Store ! Jusqu’au 17 avril pas moins de trois jeux sont offerts pour le plaisir des petits et des grands.

Lancez-vous dans Arcadegeddon aujourd’hui et obtenez 5000 ARCoins Jouez pour la justice avec jusqu’à 3 amis dans ce jeu de tir multijoueur coopératif en évolution. Explorez des biomes, découvrez des mini-jeux, trouvez des coffres et terrassez des boss et ennemis.

Idle Champions of the Forgotten Realms est un jeu Dungeons & Dragons de gestion stratégique réunissant dans une grande aventure divers personnages de tout le multivers D&D.

Il y a encore du grabuge dans les rues de River City, mais cette fois les garçons ne sont pas de la partie ! Dans cette toute nouvelle mouture de la légendaire série de beat-’em-up, nos héros au sang chaud Kuni et Riki ont été capturés, laissant à leurs copines farouches, Kyoko et Misako, le soin de distribuer les mandales.