Un adaptateur Sabrent pour connecter et cloner tous les formats de disques

Le DS-UCMH du fabricant Sabrent est un adaptateur plutôt intéressant puisqu’il va vous permettre de recycler vos vieilles unités de stockage ou du moins de parcourir facilement leurs contenus, et même de cloner les données.

Le DS-UCMH se présente sous la forme d’un petit accessoires USB sur lequel on peut connecter aussi bien un disque dur au format 2,5 ou 3,5 pouces SATA III , qu’un SSD SATA III ou même un SSD M.2. NVMe.

Deux disques (1 M.2. NVM et 1 HDD/SSD SATA) peuvent d’ailleurs fonctionner en simultanée.

Une fois votre (ou vos) unité(s) de stockage préférée(s) branchée(s) sur l’appareil, il suffit de connecter le DS-UCMH à un port USB de votre PC pour accéder à son contenu.

A noter que le DS-UCMH est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (10 Gbps) mais il est fourni avec deux câbles (un modèle USB C vers USB A et un modèe USB C vers USB C) afin de pouvoir être branché indifféremment sur un PC récent (doté d’un port USB type C) ou sur un PC plus ancien doté uniquement de ports USB type A.

Un adapateur secteur et un câble d’alimentation sont fournie pour alimenter l’engin.

Petit plus : le DS-UCMH peut également fonctionner de manière autonome. Vous avez par exemple la possibilié de cloner un HDD vers le SSD M.2. NVMe (ou vice versa) simplement en pressant le bouton clonage présent le bouton idoine du boîtier.

L’idée semble intéressante. On pense notamment aux dépanneurs de PC et à ceux qui transférent régulièrement des données d’un PC à l’autre. Mais attention le prix de l’appareil risque d’en refroidir plus d’un puisqu’il est annoncé au prix de 70 dollars aux Etats-Unis. Et pour l’instant on ne sait pas quand ni à quel tarif il sera vendu en France.