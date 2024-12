Quelle série TV a été la plus piratée en 2024 ?

Malgré la multiplication des plateformes légales de streaming vidéo, le piratage de contenus multimédia est toujours bien présent sur le net. En effet, à en croire nos confrères du site Torrentfreak toutes les plateformes semblent touchées par ce fléau, que ce soit Netflix, Amazon Prime Vidéo, Max, Disney+, Paramount+, Max, AppleTV+, etc..

Fidèle à son habitude, Torrentfreak nous propose en cette fin d’année 2024 son TOP 10 des séries TV qui ont été les plus téléchargées au cours de l’année écoulée.

En 2024, le podium est occupé par House of The Dragon qui arrive en première position, suivi de la série The Boys en deuxième position et Shôgun qui clôture ce surprenant tiercé. Le classement des 10 séries les plus téléchargées illégalement est visible ci-dessous.

Le TOP10 des séries TV les plus piratées en 2024