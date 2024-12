Le jeu Orcs Must Die! 3 est gratuit sur l’Epic Games Store

Sur l’Epic Games Store, le jeu Orcs Must Die! 3 est offert en ce moment. Si ce jeu d’action – aventure vous intéresse ne tardez pas trop à le récupérer et/ou à l’ajouter à votre bibliothèque de jeux car il est gratuit uniquement aujourd’hui et ce jusqu’à 17 heures. Ensuite il redeviendra payant. Le jeu est dispo ici.

Synopsis :

Orcs Must Die! 3 amène le chaos des orques à une échelle inimaginable. En solo ou avec un ami à vos côtés, équipez-vous d’un énorme arsenal de pièges et d’armes. Tranchez, brûlez, balancez et tuez des hordes d’orques répugnants dans ce nouvel épisode tant attendu de la série primée.

Dans le dernier opus de la série, War Scenarios, les joueurs affrontent la plus grande armée d’orques jamais assemblée. Des machines de guerre modifiables fourniront la puissance nécessaire pour projeter, transpercer carboniser et désarticuler les abominables envahisseurs.