Apple va devoir retirer des rayons certains de ses iPhone

Afin d’être en accord avec les dernières réglementations européennes qui imposent l’usage de ports USB-C pour tous les appareils électroniques commercialisés dans l’espace européen, Apple va devoir arrêter très prochainement la commercialisation de certains de ses smartphones.

C’est ainsi que les iPhone 14 et les iPhone SE (de 3ème génération) qui sont encore dotés de port Lightning vont passer à la trappe très bientôt. A noter que les deux terminaux sont pour l’instant toujours en vente sur l’Apple Store français par contre ils ont purement et simplement disparu de l’Apple Store suisse, et d’autres contrées européennes suivront prochainement…

Vous l’aurez compris : les iPhone encore équipés d’un port Lightning vivent donc leur dernier jour. Il ne sera bientôt plus possible de se procurer ces modèles en magasin. A comper du 28 décembre 2024, seuls les iPhone de dernières générations, les iPhone 15 et les iPhone 16, équipées d’un port USB C auront droit de cité.

Les « vieux iPhone » équipés en Lightning vont petit à petit être retirés des rayons, c’est pourquoi certaines boutiques en ligne bradent en ce moment ces modèles et liquident les stocks.

A noter que seuls les appareils neufs sont concernés par cette directive. Les modèles de seconde main et les appareils reconditionnés sont toujours disponibles à la vente, afin d’offrir une second vie à des terminaux qui peuvent encore intéressés un certain nombre d’utilisateurs.