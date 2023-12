Malgré l’existence de nombreuses plateformes légales de vidéos en streaming, le piratage de contenus est apparemment toujours d’actualité chez de nombreux internautes. En effet, nos confrères du site Torrenfreak révèlent que de nombreuses séries TV sont encore téléchargées illégalement de nos jours. Le site a même publié son traditionnel TOP 10 des séries TV qui ont été le plus piratées au cours de l’année écoulée.

Si pendant plusieurs années c’est la série Game of Thrones qui figurait à la première place de ce podium. Depuis l’arrêt de la série elle ne fait plus partie du palmarès. On avait pu découvrir l’an dernier House of The Dragon, son spin off, en haut du podium. Par contre, cette année le TOP 10 est dominé par The Last Of Us, une série basée sur le célèbre jeu vidéo du même nom.

Voici le classement complet des séries TV les plus téléchargées en 2023 :

The Last of Us (HBO) The Mandalorian (Disney+) Loki (Disney+) Ahsoka (Disney+) Secret Invasion (Disney+) Silo (Apple TV) Monarch: Legacy of Monsters (Apple TV) Tulsa King (Paramount+) Gen V (Amazon Prime) Ted Lasso (Apple TV)

A noter que ce classement est basé uniquement sur le traffic Bittorrent. Seuls les téléchargements via Bittorrent ont été pris en compte. Cela permet d’effectuer un classement de ce genre qui représente plutôt une estimation voire une « tendance du moment » plutôt qu’un comptage net et précis. En effet, les pirates qui veulent passer sous le radar (et les statistiques) utilisent plutôt des services de téléchargement direct (Direct Download), les FTP, les Newsgroups, ou passent par des sites de streaming spécialisés.