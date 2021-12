Top 10 des séries TV les plus piratées en 2021 : Wandavision en haut du podium !

Comme tous les ans en fin d’année, le site Torrenfreak a établi un classement des séries TV les plus téléchargées illégalement via Bittorrent au cours de l’année

Et voici le résultat de son analyse…

Selon les constatations de Torrenfreak, c’est la série Wandavision diffusée sur Disney+ qui a été la plus piratée au cours de l’année 2021. Notre confrère ne propose pas les chiffres de téléchargements (contrairement aux années précédentes) mais on peut remarquer que Loki arrive deuxième, suivi par The Witcher, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, What If…?, Foundation, Rick and Morty, Arcane et Wheel of Time.

Top 10 des séries TV les plus téléchargées en 2021

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) Falcon and the Wintern Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick and Morty (Adult Swim) Arcane (Netflix) Wheel of Time (Amazon Prime Vidéo)

A noter que pour établir ce classement, seuls les téléchargements effectués via Bittorrent ont été comptabilisés. Ne sont pas pris en compte les téléchargements direct (Direct Download) ni les téléchargements via FTP, Newsgroups, etc..