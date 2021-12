Quels iPhone seront compatibles avec iOS 16 ?

Apparemment Apple devrait faire un peu de ménage dans sa gamme d’iDevices l’année prochaine. En effet, certains modèles un peu anciens qui fonctionnent actuellement sous iOS 15 commencent à dater et la firme de Cupertino aurait décidé qu’il était temps de les mettre à la retraite.

D’après le site iPhoneSoft qui a recueilli les informations auprès d’un développeur travaillant chez Apple, l’arrivée d’iOS 16 en septembre 2022 devrait entraîner la mise au placard de plusieurs modèles.

Ainsi, les iPhone 6S, les iPhone 6s Plus et l’iPhone SE (2016) qui commencent un peu dater ne devraient pas être compatibles avec iOS 16. Les utilisateurs qui possèdent l’un de ces smartphones seront donc contraints de rester sous iOS 15.

Du côté des tablettes, les iPad Mini 4, les iPad Air 2, les iPad 5 ainsi que les iPad Pro (2015) de 9,7 et 12,9 pouces ne devraient pas avoir droit non plus à iPad OS 16.

En ne proposant plus de mises à jour pour certains appareils datés, Apple incite subtilement les utilisateurs à changer de smartphones pour un modèle plus récent.

En même temps, on ne peut pas vraiment blâmer Apple, l’iPhone 6S est sorti en 2015. L’appareil a fêté ses 6 ans d’existence cette année, un smartphone avec une telle durée de vie et surtout six années de mises à jour logicielles c’est quand même assez rare pour être souligné.