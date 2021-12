Un accessoire hybride mi souris mi SSD signé ADATA

Le fabricant ADATA profitera du CES 2022 pour présenter un prototype plutôt original. Il s’agira d’un produit qui offrira deux fonctionnalités bien distinctes.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci- jointe, l’appareil se présentera sous la forme d’une souris gaming plutôt classique. Mais petite surprise ! Ce ne sera pas une simple souris puisque le constructeur a eu l’idée d’insérer à l’intérieur du mulot un SSD de 1 To.

Dans le corps de la souris, ADATA a placé un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 1 To. A priori, c’est certainement un modèle très compact qui mesure 22 x 42 mm comme celui que l’on trouve dans le SSD Orico GV100.

La souris « XPG Vault » se connecte à l’ordinateur via un port USB C. C’est cette unique connectique qui sert à la fois à alimenter la souris et à faire fonctionner le SSD.

D’après le constructeur, on peut s’attendre à des taux de transferts de 985 Mo/s avec cet appareil qui pourra servir à stocker des jeux ou n’importe quel type de données.

Pour l’instant, on en sait pas plus… Mais on devrait avoir un peu plus d’informations au sujet de cet accessoire hybride dès la semaine prochaine.