TOP 10 des séries TV les plus piratées, quelle série a été la plus téléchargée en 2022 ?

Le site Torrentfreak vient de publier son traditionnel TOP 10 des séries TV les plus piratées au cours de l’année. Et sans grande surprise, c’est l’excellente série House of the Dragon qui domine largement le podium. Elle est suivie par Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir en deuxième position.

Voilà l’intégralité du classement :

House of the Dragon (HBO) Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Amazon Prime) The Boys (Amazon Prime) Moon Knight (Disney+) Halo (Paramount+) Obi-Wan Kenobi (Disney+) The Book of Boba Fett (Disney+) Stranger Things (Netflix) She-Hulk: Attorney at Law (Disney+) Andor (Disney+)

Pour information, ce classement prend en compte uniquement les téléchargements effectués via Bittorrent. Ne sont pas comptabilisés les téléchargements via Direct Download, FTP, Newsgroups, etc… c’est donc une estimation voire une « tendance » plutôt qu’un comptage net et précis du nombre de téléchargements.