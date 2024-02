La publicité débarque (de force) sur Prime Vidéo

Mauvaise nouvelle pour les abonnés au service de streaming vidéo Amazon Prime Vidéo : à partir du 9 avril 2024 de la publicité sera imposée à tous les abonnés.

Le service de SVOD a commencé à faire parvenir un email à ses clients afin de les informer de la nouvelle directive. Prime Vidéo explique que cela « permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d’augmenter nos investissements sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video. Nous visons à avoir sensiblement moins de publicités que la télévision linéaire classique et les autres services de streaming. »

Dans les faits, la publicité sera imposée unilatéralement à tous les clients à partir du 9 avril prochain. Ceux qui ne souhaitent pas être dérangés par la publicité durant leurs films préférés et/ou leurs séries préférées devront s’acquitter de 1,99€ supplémentaire chaque fois.

Cher membre Amazon Prime, Nous vous écrivons pour vous informer des nouveautés concernant votre expérience Prime Video. À partir du 9 avril 2024, les films et séries Prime Video incluront de la publicité en quantité limitée*. Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d’augmenter nos investissements sur le long terme, afin de maintenir la qualité et la quantité des contenus sur Prime Video. Nous visons à avoir sensiblement moins de publicités que la télévision linéaire classique et les autres services de streaming. Il n’y a aucun changement concernant le prix actuel de votre abonnement Prime. Vous pouvez annuler votre abonnement gratuitement ou consulter votre prochaine date de renouvellement en visitant votre compte ici. Nous proposerons également une nouvelle option sans publicité pour €1,99 de plus par mois** à laquelle vous pouvez vous abonner ici.

En janvier dernier, Prime Vidéo a instauré la même politique aux Etats-Unis en obligeant ses clients à visionner de la publicité. C’est un moyen pour Prime Vidéo d’accroître son chiffre d’affaires. Mais c’est aussi un sérieux manque de respect pour ses clients, parfois de longue date, qui se voit imposer de la pub à « l’insu de leur plein gré… »