Rumeurs : Une nouvelle Chromecast avec Google TV mais uniquement Full HD ?

Si l’on en croit les rumeurs, Google pourrait dévoiler prochainement un nouveau produit. Enfin quand je dis nouveau, pas vraiment.. puisque l’appareil serait en fait une version revisitée de sa « Chromecast avec Google TV ». Un appareil que la firme a lancé il y a bientôt deux ans.

Pour rappel, cette Chromecast avec Google TV se présente sous la forme d’un dongle hdmi qui est compatible 4K HDR à 60 fps et supporte les Dolby Vision et Dolby Atmos. L’engin permet de « caster » facilement du contenu multimédia sur la TV et d’accèder à différents services de streaming comme par exemple Youtube, Netflix, Disney+, Prime Vidéo, etc.. L’appareil offre l’avantage d’être livré avec une télécommande ce qui le rapproche plus d’une Fire TV Stick d’Amazon que des précédents Chromecast.

D’après les sites Protocol.com et WinFuture, le nouveau dispositif serait équipé d’un processeur Amlogic S805X2 et d’un GPU Mali G31 ce qui lui permettrait de pouvoir décoder les codec AV1 que Google met en avant auprès des constructeurs. L’appareil serait également équipé de 2 Go de mémoire vive et serait compatible Full HD (1080p) à 60 fps.

Si cette nouvelle « Chromecast avec Google TV » voit le jour (ce qui semble de plus en plus crédible) ce serait donc une version uniquement Full HD de la version précédente. Un moyen pour la firme de Mountain View de concurrencer ouvertement Amazon et ses différentes Fire TV Stick que l’on trouve régulièrement en promotion.

Si la Chromecast avec Google TV 4K coûte officiellement à 69,99€ (mais se négocie à 69,99€ sur Darty et 69,99€ sur FNAC) la nouvelle version devrait arriver à un prix nettement inférieur. Il serait question de 39,99€ selon les rumeurs qui circulent sur le web.