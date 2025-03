Google va déployer un correctif pour les Chromecast brickés

Il y a quelques jours on apprenait que les Chromecast 2 et Chromecast Audio étaient affublés d’un bug très gênant qui les rendait inopérants. On en parlait dans cette news en détails.

Mais, bonne nouvelle : Google annonce qu’un correctif va être déployé dans les jours qui viennent afin de mettre un terme à ce problème. Les Chromecast de 2ème génération ainsi que les Chromecast Audio vont être mis à jour prochainement et ils se seront à nouveau fonctionnels.

Apparemment le problème serait lié à un certificat SSL expiré depuis le 9 mars 2025 à minuit. Attention par contre, les personnes qui ont lancé une réinitialisation d’usine de leur appareil devront se montrer patientes puisque cet autre problème nécessite un correctif complémentaire.

La firme de Mountain View explique tout ça sur son site :